Adam Voleybol’dan aynı tarife 3-2

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Lig’inde Gaziantep’i temsil eden Adam Voleybol, nefes kesen Generali Sigorta Sakarya maçını 20’dan çevirerek 32 kazandı. Sarı lacivertliler geçen hafta oynadığı Merinos maçında da geriye düşmesine rağmen muhteşem bir oyunla maçı kazanmıştı.

Talat Özkarslı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma yine 5 setlik nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. İlk seti 2522 kaybeden Adam Voleybol, ikinci sette de etkili olamadı ve konuk ekip 2518 kazanarak durumu 20 yaptı. Üçüncü sette daha üstün bir oyun sergileyen sarı lacivertliler 2520 seti alarak umutlandı. Dördüncü sette hata sayısını azaltan Adam Voleybol 2518 kazanarak setlerde durumu eşitledi. Tiabreak seti ise izleyenleri heyecanlı anlar yaşattı. Sarı lacivertli takım üstün oyunuyla bu seti 1512 kazandı ve playoff yolunda çok büyük bir galibiyete imza attı.

Adım adım PlayOff’a

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği Sigorta Shop Kadınlar 1. Lig’inde başarılı bir grafik çizen Adam Voleybol, playoff gruplarına kalarak Gaziantep’e heyecan yaşatmak istiyor. Sarı lacivertliler hafta sonu deplasmanda Adana temsilcisi Çukurova Belediyespor ile oynayacak. AskiAtatürk Spor Salonu’ndaki zorlu mücadele 20 Mart Cumartesi günü 14.00’de başlayacak.

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