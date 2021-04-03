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Fırat Nehri'nde yetiştirilen somon balıkları 54 ülkeye ihraç ediliyor

DHA

Fırat Nehri'nde yetiştirilen somon balıkları 54 ülkeye ihraç ediliyor


Mustafa KANLI-Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinde, Fırat Nehri üzerinde üretilen 4 bin 500 ton somon balığı, geçen yıl 54 ülkeye ihraç edildi. Somon üreticisi Serkan Çiftçi, en çok talebin Rusya'dan geldiğini söyledi.
Fırat Nehri'nin Şanlıurfa´nın Birecik ilçesi ile Gaziantep'in Karkamış ilçesi arasında kalan bölümde kurulan kafeslerde yetiştirilen yerli somon balıkları, bölge insanına iş imkanı sağlarken, 54 ülkeye de gönderilerek gelir sağlanıyor. Nehir kıyısında kurulan tesislerde 7 gram olarak alınan somonlar, 6 ay boyunca bakımları yapılarak 5 kiloya kadar ulaşıyor.
Tesisin işletme müdürü Serkan Çiftçi, kendi bünyelerinde yetiştirdikleri somon balıklarından geçen yıl 4 bin 500 ton ihraç ettiklerini, bu yıl 6 bin ton hedefleri olduğunu söyledi. Fırat Nehri'ndeki diğer tesislerde de somon üretildiğini ve 54 ülkeye ihracat yaptıklarını ifade eden Çiftçi, "Karkamış Baraj Gölü'nde Türk somon balığı üretiyoruz. Buraya balıkları 7 gram olarak alıyoruz. 300-400 gramdan 5 kiloya kadar büyüterek çıkışını yapıyoruz. Su özelliklerinin oldukça elverişli olması nedeniyle burada Türk somon balığını üretiyoruz. Burada büyük çoğunluğu Rusya olmak üzere 54 ülkeye ihracat yapıyoruz" dedi.
'FIRAT NEHRİ, BALIĞA ÖZEL BİR LEZZET KATIYOR'
Serkan Çiftçi, Fırat Nehri´nin su özelliklerinin iyi olması nedeniyle balığın lezzetli hale geldiğini ifade etti. Fırat Nehri'nde 12 ay boyunca üretim yapabildiklerini anlatan Çiftçi, "Havzanın su özellikleri çok iyi, bu nedenle balığa özel bir lezzet kattığı için tercih edilmesinde etkisi var. Fırat Havzası, 12 ay boyunca istenilen su sıcak değerlerine sahip olduğu için 12 ay boyunca üretim yapabiliyoruz. Bu bizim üretim kapasitemizi olumlu yönde etkiliyor. Bu sayede tonajlarımızı arttırabiliyoruz. Biz gıda sektörü olduğumuz içir pandemi bizi çok etkilemedi, hatta bu süreçte işlerimiz arttı. Balığımızın yüzde 95'ini ihraç ediyor, yüzde 5'lik kısmını ise iç piyasaya satıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Ahmet KILIÇ
2021-04-03 11:37:52

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