Salih Müslim'in kardeşi Mustafa Müslim korona virüsten öldü

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Terörist ele başlarından PYD’li Salih Müslim’in kardeşi ve Zehra Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Müslim (81) korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep’te yaşayan ve Zehra Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Müslim, geçtiğimiz hafta yaptırdığı Covid19 testinin pozitif çıkması üzerine Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Tedavisi zorlu geçen Müslim, 3 gün önce ise yoğun bakım ünitesinde alındı. Sabah saatlerinde durumu kötüleşen Müslim, yapılan tedaviye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Eşi de aynı hastanede halen tedavi gören Müslim’in cenazesinin yapılan işlemlerin ardından defnedileceği öğrenildi.

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