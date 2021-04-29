Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile GSO Model Fabrika'da iş birliğine gidiyor Başkan Fatma Şahin Model Fabrika'yı ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile GSO Model Fabrika'da iş birliğine gidiyor Başkan Fatma Şahin Model Fabrika'yı ziyaret etti

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile GSO Model Fabrika'da iş birliğine gidiyor Başkan Fatma Şahin Model Fabrika'yı ziyaret etti

Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi’ni (Model Fabrika) ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcıları Latif Karadağ, Erdem Güzelbey, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Abdullah Aksoy, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Cevdet Akınal, Ferhan Sağım ve GSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Proje Sorumlusu Başar Küçükparmak’ın bir araya geldiği ziyarette, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Sanayi Odası arasında Model Fabrika'da yapılacak iş birlikleri ve birlikte atılacak adımlar değerlendirildi. Gerçekleştirilen toplantıda Başkan Şahin’e Model Fabrika’nın dijital teknolojilerin üretim sistemlerine entegre edilmesi noktasında sağladığı avantajlar, üretimde verimliliğin artırılması hedefiyle yapılan çalışmalar ve öğrendönüş programları hakkında bilgi verildi.
"Birlikte hareket etmeliyiz"
Gaziantep ekonomisinin üretimdeki verimliliğin üst seviyelere çıkmasıyla daha da büyüyeceğini ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu noktada Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Sanayi Odası’nın iş birliği içerisinde hareket etmeleri gerektiğini söyledi. Şahin, “Şehrimiz sanayisi ve üretimi için böyle önemli bir merkezi hayata geçiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi’ye, Yönetim Kurulu Üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diyen Şahin, “4 yıl önce Sanayi Odamız ile birlikte yüksek teknolojiye geçmek için ihtiyaçlarımızın ne olduğunu içeren küresel ölçekte bir rapor hazırlamıştık. En başında eğitim olan raporda İnovasyon Merkezi ve Model Fabrika da vardı. Sanayi Odamızın girişimleriyle en önemli kısmını tamamlamanın onurunu yaşıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bizim ve Sanayi Odamızın bu alanda iş birlikleri yaparak birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Model Fabrika’dan bir ekip ile görüşerek üretimde verimlilik noktasında birlikte atacağımız adımları olgunlaştırarak, projelendireceğiz. Gaziantep bir sanayi şehri ama maalesef teknoloji açığımız var. Bu açığı giderdiğimiz takdirde önemli mesafeler alacağımıza inanıyorum. Model Fabrika da bu açığı kapatmamıza öncülük edecek" ifadelerini kullandı.
"İşbirliğiyle Gaziantep ekonomisi daha üst noktalara çıkacak"
Gaziantep sanayisindeki büyümeyi sürdürmek amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Model Fabrika’da iş birliği içerisinde hareket edeceklerini kaydeden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de yapılacak iş birlikleri ile Gaziantep ekonomisini daha üst noktalara taşıyacaklarını ifade etti.
Model Fabrika ile firmaların gücünü artırarak daha rekabetçi hale gelmelerini hedeflediklerini belirten Ünverdi, “Model Fabrikamız şimdiden üretim sürecine ve sanayimize önemli katkılar sağladı. Enerji verimliliğini, süreç yönetimini ve yalın üretimi uygulamalı olarak firmalarımıza anlatarak üretim sürecindeki yenilikleri hayata geçirmelerini sağlıyoruz. Bunun devamı olarak dijitalleşme ve standardizastyon çalışmalarına başlıyoruz. Bu süreçleri de sanayicilerimizle birlikte belediyelerimiz, üniversitelerimiz, kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde yürüteceğiz. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin’i Model Fabrikamızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. İş birliği mesajları, destek ve katkılarından dolayı kendilerine ve Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İki tırın karıştığı kazada araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İki tırın karıştığı kazada araçta sıkışan sürücü ...
Naci Topçuoğlu MYO'dan öğrencilerine hijyen seti
YEREL HABERLER Naci Topçuoğlu MYO'dan öğrencilerine hijyen seti
Sektör çalışanlarına tam kapanmada 10 milyon liralık nakdi yardım
YEREL HABERLER Sektör çalışanlarına tam kapanmada 10 milyon liralık ...
Riskli operasyon ANKA'da başarıyla gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Riskli operasyon ANKA'da başarıyla gerçekleştirildi
Tam kapanmaya saatler kala Gaziantep'teki çarşılar doldu
YEREL HABERLER Tam kapanmaya saatler kala Gaziantep'teki çarşılar ...
İftarı beklerken en büyük acıyı yaşadılar İftar için hazırlık yapan aile çocuklarının çığlık sesiyle koştuğu balkonda hayatının şokunu yaşadı
YEREL HABERLER İftarı beklerken en büyük acıyı yaşadılar İftar için ...
Gaziantep ALGSPOR Yarı Finalde 2-0
YEREL HABERLER Gaziantep ALGSPOR Yarı Finalde 2-0
(Özel) Mahkeme, şehidi 22 günlükken terk eden babayı mirasçılıktan çıkarmadı Şehit annesine miras şoku Mahkemeden şehidin vasiyetine karşı karar; kendisini terk eden babası mirasçılıktan çıkarılmadı Şehit annesi: "Oğlunu 22 günlükken terk eden baba hiçbir haktan faydalanmasın"
YEREL HABERLER (Özel) Mahkeme, şehidi 22 günlükken terk eden babayı ...
'Çip krizi' nedeniyle ikinci el araç fiyatları artabilir Gaziantepli galericiler, çip krizinin ikinci el araçlarda bayramdan sonra fiyatı arttıracağını söyledi
YEREL HABERLER 'Çip krizi' nedeniyle ikinci el araç fiyatları ...
Koyun koyuna yolculuk
YEREL HABERLER Koyun koyuna yolculuk
Gaziantep'te Sağlıkçıya Şiddete Hayır Günü etkinliği
YEREL HABERLER Gaziantep'te Sağlıkçıya Şiddete Hayır Günü etkinliği
Şahinbey Belediyesi’nden dev tesis
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi’nden dev tesis
Kaymakam Mutlu’dan pandemi kuralları uyarısı
YEREL HABERLER Kaymakam Mutlu’dan pandemi kuralları uyarısı
Kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Şifa deposu Araban sarımsağının hasadı başladı Araban sarımsağında ilk hasadı Başkan Şahin yaptı Hasat sonrası Belediye Başkanı Fatma Şahin sarımsak kebabı, şiveydiz ve sarımsak aşı yemeklerini yaptı
YEREL HABERLER Şifa deposu Araban sarımsağının hasadı başladı Araban ...
Fadıloğlu, yetimlerle iftar yaptı Yetim çocukların bayramlık kıyafetleri Fadıloğlu’ndan
YEREL HABERLER Fadıloğlu, yetimlerle iftar yaptı Yetim çocukların ...
Doktora silahlı saldırı Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan doktorun ayağına 3 kurşun isabet etti
YEREL HABERLER Doktora silahlı saldırı Evinin önünde silahlı ...
Zirvedeki kadınlardan ikisi Gaziantepli Gaziantepli 2 kadın girişimci "100 kadın kurucu" listesinde yer aldı
YEREL HABERLER Zirvedeki kadınlardan ikisi Gaziantepli Gaziantepli 2 ...
"Park yasak" tabelasının yanına park edilen tır kazaya neden oldu: 1 yaralı
YEREL HABERLER "Park yasak" tabelasının yanına park edilen tır ...
Kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Duygu Delen davasında, adli tıp uzmanları dinlenecek 
YEREL HABERLER Duygu Delen davasında, adli tıp uzmanları dinlenecek 
Uzmanlardan öfke uyarısı Psikolog Merve Özdede: "Öfke sizi kontrol etmeden siz onu yönetin"
YEREL HABERLER Uzmanlardan öfke uyarısı Psikolog Merve Özdede: "Öfke ...
Tutuklu sanık Kaplan: "Bana 'Sevdiği kızın katili' diyemezsiniz" Duygu Delen dosyasında bilirkişi raporu sunan Adli Tıp Uzmanları dinlenecek Duygu Delen davasında sanık Kaplan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
YEREL HABERLER Tutuklu sanık Kaplan: "Bana 'Sevdiği kızın katili' ...
Güneydoğu'nun tahıl ambarında kalkınma kooperatifi kuruldu Araban'da çiftçilerin ürünlerini katma değerli satabilmesi için Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruldu
YEREL HABERLER Güneydoğu'nun tahıl ambarında kalkınma kooperatifi ...