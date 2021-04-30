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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tam kapanmada 10 milyon TL'lik destek sevinci

İHA

Tam kapanmada 10 milyon TL'lik destek sevinci

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından pandemi önlemleri kapsamında alınan tam kapanma kararından sektör çalışanlarının en asgari düzeyde etkilenmesini sağlamak amacıyla yapılacak olan 10 milyon Türk lirası nakdi yardım esnafı ve çalışanı sevindirdi.
Yeni tip Koronavirüs (Kovid19) sürecinde meydana gelen vaka oranlarını kontrol altına almak, salgınının insan sağlığına yönelik tehdidini en aza indirmek adına İçişleri Bakanlığı, yayınladığı genelge ile 17 günlük tam kapanma sürecine girdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sektör çalışanlarının ekonomik gücünü ve gelirgider dengesini korumak için yaklaşık 3 hafta sürecek kapanmada hazırladığı sosyal destek programıyla esnafa ve çalışana 10 milyon TL’lik yardımda bulunacak.
"Bu yardım muhteşem olur"
Yaklaşık 12 senedir pazarcılık sektöründe çalışan Yunus Başaran, Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı ekonomik yardım paketini çok sevindirici bir durum olaran nitelendirerek, “17 günlük bir kapanma var. Daha önceki çalışma sistemimiz pandemideki kısmi kapanma nedeniyle zaten zordu. O nedenle bu yardımı Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirmesi bizim için muhteşem olur” diye konuştu.
"Hepimiz çok sevindik
15 senedir esnaflık mesleğini icra eden Mustafa Yılmaz, henüz bir gün önce sosyal destek programından haberdar olduğunu belirterek, “Halı yıkama işletmemizde 6 kişi çalışıyoruz. Pandemi herkesi olduğu gibi bizi de etkiledi. Zor süreçlerden geçiyoruz. O nedenle Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yapacağı ekonomik yardımı duyunca hepimiz çok sevindik” ifadelerini kullandı.
"Bizi düşünen bir belediye başkanımız var"
Semt Pazarları Derneği Başkanı Ali Turman, böyle bir süreçte pazarcılık sektöründe mesai harcayan emekçileri de düşünen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e ve ekibine hazırladıkları ekonimik destek programından dolayı teşekkürlerini ileterek, “Esnafın bu yardımda kendilerini düşünen bir belediye başkanına sahip olmaları onları çok mutlu ediyor” dedi.
Sosyal destek programı çerçevesinde bayram öncesi seyyar satıcılara ayni ve nakdi yardımlarda bulunulacak. Pazarcıların mağduriyetini gidermek için hızlı bir sosyal çalışma planı yapılacak. Halı yıkamacıların bayram öncesi yaşayacağı mağduriyetin önüne geçilecek. Evlere temizliğe giden gündelikçi kadınlara yönelik sosyal destek sistemi devreye girecek. Düğün salonu çalışanlarına destek programı hazırlanacak ve çiçekçilerin ellerindeki ürünler alınarak Anneler Günü’nde annelere hediye edilecek.

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