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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantepli besicilerin koyun kırkma mesaisi

DHA

Gaziantepli besicilerin koyun kırkma mesaisi


Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde besiciler, koyunlarının tüylerini kırkmaya başladı. Hayvanların kırkılmasıyla elde edilen yünler, yıkandıktan sonra yatak, yorgan ve yastık yapımında kullanılacak.
Havaların ısınmaya başlamasıyla besiciler, sıcaktan etkilenmelerinin önüne geçmek için koyunlarını kırkmaya başladı. Besiciler, yılda 1 kez yapılan kırkma işleminde, her hayvandan ortalama 2 kilo yün elde ediyor. Elde edilen yünler ise yıkanarak, yorgan, yatak ve yastık yapımında kullanılıyor. 
Ağalarobası Mahallesi kırsalında besicilik yapan, 250 koyun sahibi Hacı Veli Göğebakan, "Her yıl havaların ısınmaya başlamasıyla koyunları kırkıyoruz. Hayvanların sıcaktan etkilenmelerini önlemek için koyunları, sıcakların başladığı mayıs ayında kırkmaya başlıyoruz. Yünlerinden kurtulan hayvanların gelişmesi, daha iyi oluyor ve kilo alıyor. Elde ettiğimiz yünleri ise temizlendikten sonra ihtiyacımız olan yatak, yorgan ve yastık yapımında kullanıyoruz. İhtiyaç fazlası yünleri ise satıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2021-05-05 13:16:13

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