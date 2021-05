Çiftçilerden ihtiyaç sahiplerine ekmek desteği

Gaziantep’in Araban ilçesinde buğday üreticisi çiftçiler, ilçede her gün bin 300 ihtiyaç sahibi vatandaşa ücretsiz ekmek dağıtıyor.

Kaymakam Mutlu, Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Oda yönetimi ve Arabanlı çiftçilere her gün Şehit Sait Demirel Aşevi’nin ve bin 300 ihtiyaç sahibi kişinin günlük ekmeğinin karşılandığı Sosyal Fırın projesini anlattı. Arabanlı hayırsever çiftçilerden Sosyal Fırın için Araban Ovası’ndaki buğday ekili alanlarda önümüzdeki günlerde başlayacak olan buğday hasadında buğday desteği istedi.

Kaymakam Mutlu, Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun ile buğday hasadının başlamasıyla birlikte buğday hasadı yapılacak bölgelerde SYDV Müdürlüğü ekiplerince hayırsever çiftçiler tarafından Sosyal Fırın’a yapılacak olan buğday desteğinin toplanması için çalışma başlatılması için protokol imzalandı.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu yaptığı açıklamada, “İmzalanan protokol kapsamında, Araban Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürlüğümüze ait Sosyal Fırında fakir, kimsesiz, yaşlı, hasta vatandaşlarımızın günlük sıcak ekmek ihtiyaçlarını karşılamak üzere buğday hasat dönemlerinde Arabanlı hayırsever çiftçilerden buğday toplanması, toplanan buğdayın una çevrilmesi konusunda işbirliği yapılacak. Çiftçilerin bağışladığı buğdaylar, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıcak ve lezzetli odun ateşinde pişmiş ekmek olarak ikram edilecek. Tarlada çalışmak zorunda olduğu için toplantımıza katılamayan tüm Arabanlı hayırsever çiftçilerimizi de bu hayırlı işe destek olmaya davet ediyorum. Araban Kaymakamlığından resmi olarak izini olmayan hiçbir kurum yardım toplayamayacak. Çiftçilerimizin yardım için buğday toplamaya gelenlere izin belgesini sormasını rica ediyoruz. Yardım toplamak için Ziraat Odası, İlçe Tarım, İlçe Müftülüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri görevlendirilecek. Ziraat Odası Başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize ve tüm çiftçilerimize Sosyal Fırınımızdan her gün ekmek alan bin 300 vatandaşımız adına şimdiden çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

