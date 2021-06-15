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SANKO Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Türkçüoğlu hasta kabulüne başladı

İHA

SANKO Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Türkçüoğlu hasta kabulüne başladı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu, SANKO Üniversitesi Hastanesi Tüp Bebek Merkezi ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde hasta kabulüne başladı.
Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu, 1975 yılında Bartın’da doğdu. Ortaokul, lise ve üniversite yıllarında başarılı bir öğrencilik dönemi geçiren Prof. Dr. Türkçüoğlu, ortaokul son sınıf öğrencileri arasında Matematik Yarışmasında Ege Bölge Üçüncülük ödülünü alarak TÜBİTAK Başarı Belgesi almaya hak kazandı.
Liseden ikincilikle mezun olan Prof. Dr. Türkçüoğlu aynı yıl Türkiye 334’üncüsü olarak Hacettepe İngilizce Tıp Fakültesini kazandı. 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Prof. Dr. Türkçüoğlu Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) Türkiye 15’incisisi oldu.
Prof. Dr. Türkçüoğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum İhtisasını, 2005 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalında tamamladı. 20052006 yıllarında Elazığ Sarahatun Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde Uzman Doktor olarak görev yaptıktan sonra, 2006 yılında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalına öğretim görevlisi olarak atandı.
Prof. Dr. Türkçüoğlu, Üremeye Yardımcı Tedavi Sertifikasyonunu 20062007 yılında Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı.
Prof. Dr. Türkçüoğlu, 2008 yılında New York’ta New York Medical College ve Center For Human Reproduction’da, Prof. Dr. Kutluk Oktay ile üreme endokrinolojisi ve infertilite, çocukluk çağı kanserleri ve meme kanserinde fertilite koruma yöntemleri (tüp bebek uygulamaları, oosit dondurma, over dokusu dondurma ve transplantasyonu) konularında Research Fellow (Araştırma Görevlisi) olarak çalıştı.
2012 yılında “Doçent” unvanını alan Prof. Dr. Türkçüoğlu, 2013 2015 yıllarında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanlığını yürüttü. 2013 yılında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Üreme Endokrinolojisi Bilim Dalı bünyesinde Tüp Bebek Merkezini kurdu ve bu merkezde çalışmalarına devam etti. 2016 yılında Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde Başhekim olarak görev aldı. 2018 yılında aynı hastanede Tüp Bebek Merkezini kurdu ve bu merkezin klinik direktörü olarak görev üstlendi.
Ocak 2019’da SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalına atanan Prof. Dr. Türkçüoğlu’nun ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış 55 bilimsel çalışması, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş 31 bildirisi ile ulusal ve uluslararası kitaplarda bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası dergilerde editorial board (yayın kurulu) üyelikleri ve hakemlik görevlerini yürütmüştür.
Birçok ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıda sempozyum başkanı, oturum başkanı ve konuşmacı olarak görev alan Prof. Dr. Türkçüoğlu, Jinekolojik Endoskopi Derneği, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği ve Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM) üyesidir.
İlgi alanları infertilite, tüp bebek, fertilite koruma yöntemleri, endometriozis, polikistikover sendromu ve endoskopik cerrahi yöntemleri olan Prof. Dr. Türkçüoğlu, evli ve iki çocuk annesidir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği
SANKO Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde jinekolojik muayene, gebelik takibi, ağrısız normal doğum, sezaryen, infertilite tedavileri, ilaçlı rahim filmi (HSG), her türlü jinekolojik ameliyatlar, ileri düzey laparoskopik ve histeroskopik (kapalı) operasyonlar, menopoz tedavisi, yüksek teknoloji ve uzman kadroyla gerçekleştirilmektedir.

Tüp Bebek Merkezi
SANKO Üniversitesi Hastanesi Tüp Bebek Merkezi, dünyada bu alanda geliştirilen en ileri teknolojilerini kullanarak, doğal yollardan çocuk sahibi olamayan ailelerin sağlıklı çocuklara kavuşmasını amaçlamaktadır.
İnfertilitenin nedenleri tespit edildikten sonra aileye en uygun tedavi yöntemi (ilaçlı tedavi, inseminasyon aşılama, azospermi hastalarında TESA/TESE, IVF, mikroenjeksiyon, genetiği değerlendirilmiş embriyo transferi) belirlenir.
Teknolojik gelişmeler her alanda olduğu gibi, tüp bebekte de yeni yaklaşımlar sunmaktadır. Özellikle tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı, tekrarlayan gebelik kaybı, çikolata kisti ve düşük yumurta rezervi (erken menopoz) hastalarında kişiye özgü ve öncü tedavi yöntemleriyle yüksek gebelik oranları elde edilmektedir.
Deneyim ve teknolojinin bir araya geldiği tüp bebek merkezinde, tedavilerdeki son gelişmeler ışığında bebek arzusu içinde olan birçok aileye mutlu sonuçlar verilmektedir. Bu amaçla, ileri teknoloji ürünü olan inkübatörlerde, kültür ortamında yüksek kalitede embryo gelişimi sağlanmakta, lazer teknolojisi gibi yöntemlerin kullanımıyla da gebelik oranlarının artırılması hedeflenmektedir. Transfer sonrası kalan embriyolar dondurularak saklanmakta ve ileri dönemlerde anne adaylarına bu embriyolar transfer edilmektedir.
Sperm tetkiki sonucunda, hiç sperm çıkmayan hastalara TESE yapılarak, sperm bulunabilmekte ve tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmaları sağlanmaktadır.
Genetik hastalıkların embriyo aşamasında tespit edilerek önlenmesi (PGDpreimplantasyon genetik tanı) yöntemiyle, ailelerin sağlıklı bebeklere kavuşması gerçekleştirilmektedir.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki ilk Tüp Bebek Merkezini 2001 yılında faaliyete geçiren SANKO Üniversitesi Hastanesi, çocuk özlemi çeken birçok ailenin bu özlemlerine son verilmesini sağlamıştır.
Gebeliğin başlangıcından, bebeğin sağlıklı doğumuna kadar uzman ve deneyimli bir ekiple aileye gerek tıbbi gerekse psikolojik destek verilmektedir.
Bebeğin sağlıklı bir şekilde doğabilmesi ve yaşayabilmesi için gerekli doğumhane, ameliyathane ve yoğun bakım koşullarına sahip olan SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde infertilitenin nedenlerinin tespitinde ve gebeliğin takibinde gerekli tüm ileri tetkikler gerçekleştirilmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu (Devlet Memurları, SSK ve Bağ Kur) hastaları da Tüp Bebek Ünitesi’nden faydalanabilmektedir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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