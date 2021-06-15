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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAÜN Kreş ve Anaokulu öğrencilerinin mezuniyet sevinci

İHA

GAÜN Kreş ve Anaokulu öğrencilerinin mezuniyet sevinci

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Kreş ve Anaokulu’nda 20202021 eğitim öğretim yılı sonunda 50 öğrenci mezun olarak diploma aldı.
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Kreş ve Anaokulu’nda 20202021 eğitim öğretim yılı sonunda 50 öğrenci mezun olarak diploma aldı. Pandemi şartlarına uygun olarak okul bahçesinde düzenlenen törende diplomalarını alarak kep atan öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı.
Törenin açılışında konuşan GAÜN Kreş ve Anaokulu Müdürü Güler Boran, her yıl yeni mezunlar vermenin sevincini yaşadıklarını belirterek, “Bu yılda hayata yeni mezunlar vermenin, onları yeni bir yola uğurlamanın heyecanını yaşıyoruz. Zor pandemi koşullarında bu yavrular her yıldan farklı olarak hastalık, salgın, bulaşıcı olma, maske takma, sosyal mesafe gibi kavramları öğrenip uygulayarak eğitim öğretimlerini sürdürdü ve biz büyüklerden daha hızlı uyum gösterdi. Şimdi ise hepsi okula hazır. Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda okul olgunluğunu kazandıklarını gördük. Bu bizleri çok mutlu etti. Bundan sonraki eğitim öğretim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.
GAÜN Kreş ve Anaokulu olarak her yıl yürekleri tertemiz ve sevgi dolu, ilkokula hazır, bilinçli, görgülü, kendinden emin bireyler mezun etmeninkendilerini gururlandırdığını söyleyen Parlayan Yıldızlar Sınıfı Öğretmeni Elif Yıldız, “Okula ilk başladıklarında anne kucaklarından yeni ve ilk defa ayrılan, ürkek gözlerle etrafına bakan, minicik elleri olan yavrulardı. Şimdi ise 4 yıl verdikleri emek ile mezun oluyorlar. Yollarının her zaman pürüzsüz ve aydınlık olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Minik Umutlar Sınıfı Öğretmeni Lütfiye Kırcılı da pandemi nedeniyle salonda sergileyemedikleri mezuniyet törenini okulun bahçesinde gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Birlikte büyüdüğüm ve büyüttüğüm evlatlarımı uğurlarken sevgi, merhamet, vefa peşlerini bırakmasın. Bundan daha önemli bir şey yoktur. Yolları açık, bahtları güzel olsun" şeklinde konuştu.
Deha Kuşlar Sınıfı Öğretmeni Zeliha Çakır ise duygularını açıklayarak, “Öğretmenlik yaptığım ve yapacağım süre içerisinde çocuklarımın gönül kumbaralarına özgüven, merhamet, vicdan, ahlak, empati ve sevgi gibi insani değerler ile doldurdum ve doldurmaya devam edeceğim” diye konuştu.
Minik Dahiler Sınıfı Öğretmeni Didem Akel de sevgi, bilgi ve tecrübeleriyle harmanladıkları öğrencileri en iyi şekilde mezun etmenin haklı gururunu yaşadıklarını vurguladı.

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