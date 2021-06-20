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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahinbey’den Geylani Mahallesi’ne dev tesis

İHA

Sosyal tesis ağını hızla genişleten Şahinbey Belediyesi, bunlara bir yenisi daha ekleyerek Geylani Mahalesi'ne yapacağı çok fonksiyonlu tesisin temellerini attı.

Şahinbey’den Geylani Mahallesi’ne dev tesis

Sosyal tesis ağını hızla genişleten Şahinbey Belediyesi, bunlara bir yenisi daha ekleyerek Geylani Mahalesi’ne yapacağı çok fonksiyonlu tesisin temellerini attı.
Şahinbey ilçesinin çehresini değiştirmek adına dev projelere imza atan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Geylani Mahallesi’ne inşa ettiği, vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek, içerisinde kütüphane, baybayan spor merkezi, düğün salonları, ticari alanlar ve pazaryerinin olacağı çok fonksiyonlu bir tesisin daha temellerini attı.

“İki büyük isim yaşatılıyor”
AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Şahinbey’de önemli tesislerin yapıldığına dikkati çekerek, “Kültürü, sporu, ticareti, pazar yerini içinde barındıran bu kadar büyük bir projenin olması bizleri oldukça mutlu ediyor. Geylani Mahallesi’ne yapılan birçok hizmetin bereketi isminden geliyor. Abdulkadir Geylani Hazretleri büyük bir tasavvuf ehlidir. 1075’de doğmuş bin 166 yılında vefat etmiştir. Bu gün dahi dünyanın bir çok yerinde İslam aleminin sevdiği, tasavvufunu benimsediği bir isimdir. O ismin bereketi bu mahalleye Şahinbey’le yansıyor. Şahinbey 1920 yılında Fransızları Gaziantep’e sokmamak için Kilis’te şehit olan ve vücudu parça parça edilen büyük bir komutandır. İki isim Şahinbey ilçemizde buluştu. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu onların isimlerine yakışır yaptığı çalışmalarla o isimleri ihya ediyor. Tesisimiz vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

“Belediyelerimiz hizmet yarışında”
MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Gaziantep’te tüm belediyelerin hizmet yarışına girdiğini belirterek, “Eskiden evler yapılır sonra yollar yapılırdı. Şimdi yollar yapılıyor. Arkasından evler yapılıyor. Cumhur ittifakı olarak iki yıl önce sizden destek istediğimizde ‘bize destek verin size hizmet üretelim’ demiştik. Bu gün tarımda, konutta, eğitimde, cami ve kuran kursu yapımında hep karşımıza Şahinbey Belediyesi çıkıyor ve hizmet üretmekte adeta bir yarış içerisinde. Gaziantep’in tüm belediyeleri hizmet için yarış içerisinde ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da zaman zaman onların hizmetlerini hatırlatıyor. Cumhur İttifakı dışında belediye almış belediye başkanlarını da Gaziantep’teki bu hizmet yarışını görmeye davet ediyoruz. Bizlere bu gururu yaşatan başta Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu olmak üzere tüm ekibine teşekkür eder başarılarının devamını dilerim” ifadelerini kullandı.

“İnsan odaklı çalışmalar”
AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Şahinbey Belediyesi’nin insan odaklı çalışmalar yaptığını belirterek, “Geçen hafta Şahinbey Belediyemizin Malazgirt Mahallesi’nde cami temel atma törenindeydik. Her hafta ilçenin farklı bölgelerinde temel atma törenleri ve açılışlar yapılıyor. Şahinbey’in her köşesinde insanı merkeze alan çalışmalar yapılıyor. Yapılan çalışmalardan dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum. Kendisiyle gurur duyuyoruz” dedi.

“Çözüm paydaşlarımız çok güçlü”
Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey’de yaşama dokunan hizmetler yapıldığını belirterek, “Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir ülke nüfusunu 10 yıl içerisinde 600 bin veya 700 bin arttırmadı. Şahinbey Belediyesi artan nüfusa karşılık insanların ihtiyaçlarına cevap veren hizmetler yapıyor. Bu sadece yerel hizmetlerle olan bir durum değil. Şehrimizin Milletvekilleri, Şahinbey’imizin her sıkıntısında bizlere destek oluyor. Şahinbey 270 bin öğrencisi olan bir ilçeyiz. İlçemizin sorunlarını güçlü çözüm paydaşlarımızla çok kısa sürede çözüyoruz. Özellikle kamu kurumlarının birlikte hizmet verme alışkanlığı gün geçtikçe daha da gelişiyor. Finans noktasında çok güçlü bir Belediye Başkanımız var. Hayata dokunan tüm alanlarda bize destek oluyor. Yapılan bu tesiste Geylani Mahallemizdeki hemşerilerimizin hayatına dokunacaktır. Tesisimizin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Şahinbeyimizi modern hale getiriyoruz”
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yapılan çalışmalarla Şahinbey ilçesini daha yaşanılabilir hale getirdiklerini belirterek, “Şahinbey ilçemiz hızla büyüyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana 550 binin üzerinde Şahinbey’de nüfus artışı gerçekleşti. Bu güne kadar 12 tane yeni mahalle kurduk ve bu yeni kurulan mahallelerimizden bir tanesi de Geylani Mahallesi. Amacımız Gaziantep’imizi ve Şahinbey’imizi çok daha modern bir şekilde büyütmek ve geliştirmek. Eskisi gibi değil hiçbir şey. Daha önce vatandaş kafasına göre gider bir yere ev yapardı daha sonra yol ve asfalt yapılırdı. Ama şuanda öyle değil. Planlaması yapıldıktan sonra evlerin yapılmasına müsaade ediyoruz. Şuana kadar 9 bin 300’ün üzerinde evin kamulaştırmasını ve yıkımını gerçekleştirdik. Amacımız bir yandan eski çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırırken, diğer taraftan da yeni kurduğumuz 12 mahallemizde planlı, programlı ve düzenli yapılaşmanın zeminini oluşturmak. Göreve geldiğimiz günden bu yana Şahinbey’de 105 bin konut yapıldı. Sağlıklı yapılaşmayı teşvik ediyoruz. Daha yeşil bir Gaziantep ve Şahinbey için 3 milyon 500 binin üzerinde ağaç diktik. Ağaç dikim çalışmalarımız devam edecek. 11 bin metrekare inşaat alanı olan tesisimiz dört kattan oluşuyor. İçerisinde kütüphane, baybayan spor merkezi, düğün salonları, ticari alanlar ve pazaryeri olacak. Amacımız bölgelerimizin ihtiyacını karşılamak ve bu anlamda çalışmalarımız devam edecek. Tesisimizin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Geylani Mahallesi’nde düzenlenen temel atma törenine AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Müslüm Yüksel, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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