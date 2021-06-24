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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep Kolej Vakfı’nda miniklerin kep heyecanı

İHA

Gaziantep Kolej Vakfı’nda miniklerin kep heyecanı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında 20202021 Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencileri için muhteşem bir kep töreni düzenlendi. Törene katılan GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy okul öncesi eğitimlerini başarıyla tamamlayan minik GKV’lileri kutladı. Törende öğrencilerin yetişmesinde büyük emekleri bulunan öğretmen ve idarecilere GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki birer teşekkür belgesi ve çiçek vererek teşekkür etti.
20202021 eğitim öğretim yılının son günlerine girilirken Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu okul öncesi eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencileri için bir kep töreni düzenledi. Pandemi kurallarının uygulandığı törende öğrenciler kadar anne ve babalarının da mutlulukları gözlerinden okundu. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları eğitim kampüsünde düzenlenen törene GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, Yönetim Kurulu üyeleri Celal Ersoy, Osman Kıratlı ve İrfan Erboğa’nın yanı sıra GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, idareci. Öğretmenler ve veliler katıldı.

20202021 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamladıklarını ifade eden GKV Özel Anaokulu Müdürü Selda Bozkurt yaptığı konuşmasında, “Eğitimin temelleri erken çocukluk döneminde atılır. Çocuğun zihinsel ve duygusal gelişiminde okul öncesi eğitimin önemi yadsınamaz. Çocuklarımızın bu gelişimlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ise ancak nitelikli bir okul öncesi eğitimi ile mümkündür. 20202021, sağlığın eğitime şekil verdiği bir yıl oldu. Bu zorlu süreçte, Gaziantep Kolej Vakfı ailesi olarak öğrencilerimizin öğrenme kaybı yaşamamaları ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için gerekli tüm önlemleri aldık, böylece bu süreci başarıyla atlattık. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu adına bugün bir arada olmamızı ve ülkemize nitelikli gençler kazandırmamızı sağlayan okul kurucumuz merhum Cemil Alevli’ye, onun başlattığı gönül yüceliğini devam ettiren, aynı heyecanla bizlere yaşatan Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Nüket Ersoy’a, Mütevelli Kurulu Üyesi Sayın Celal Ersoy’a, Başarılı bir eğitimöğretim dönemi geçirmemizde, destekleriyle her zaman yanımızda olan Genel Müdürümüz Sayın İsmet Tiryaki’ye minnet ve şükranlarımızı sunarım. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları’nda özveriyle yapılan çalışmalarda en büyük emek şüphesiz öğretmenlerimize aittir. Öğretmenlerimiz kadar siz kıymetli velilerimizin de desteği bizlere duyduğunuz güvenin göstergesidir. Sizlere ve öğretmenlerimize yürekten teşekkür ederim” dedi.

"Sizler yarınlarımızın umudusunuz"
Bu yıl mezun olan öğrencilere de önemli mesajlar veren Okul Müdürü Selda Bozkurt yaptığı konuşmasında, “Sevgili öğrenciler, sizler yenilikçi, aklın ve bilimin dostu, akademik yönü güçlü, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, kardeşliği ve barışı özümsemiş bireyler olma yolunda ilk adımlarınızı atarak yarınlarımızın umudu olacaksınız. Gelecekte sizleri güzel ve yararlı işlerde görmek, emeğimizin sermayesi olacaktır. Cumhuriyet’imizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Küçük hanımlar, küçük beyler sizler hepiniz geleceğin bir gülü yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz' özdeyişi yolunuzu aydınlatan ışık olsun. Bugünün tadını doyasıya yaşamanız dileğiyle, sahneyi yarınlarımıza, geleceğimize, biricik öğrencilerimize bırakıyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

20202021 eğitim öğretim yılının son günlerinde düzenlenen kep töreninde minik öğrenciler hazırladıkları minik gösterilerle izleyenleri adeta büyülediler. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları müzik öğretmenlerinden Alona Şen’in yazdığı şarkıyı seslendiren bir öğrenci velisi ve kızı izleyenleri adeta büyülerken, Müzik öğretmeni Alona Şen’in solo şarkıları da büyük ilgi gördü. GKV Özel Okulları orkestralarının geceye renk kattığı gösterilerin ardından minik öğrencilere diplomaları idareci ve öğretmenleri tarafından verildi.
Gecenin sonunda öğrenciler, arkadaşları, öğretmenleri ve aileleriyle anı fotoğrafları çektirmeyi ihmal etmedi.

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