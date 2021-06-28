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Doç. Dr. Karakuş SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Dünyada tek port kapalı yöntem ile kasık fıtığı onarımını geliştiren Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Osman Zeki Karakuş, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı

İHA

Doç. Dr. Karakuş SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Dünyada tek port kapalı yöntem ile kasık fıtığı onarımını geliştiren Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Osman Zeki Karakuş, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı

Dünyada geleneksel tek port kapalı (laparoskopik) yöntemle kasık fıtığı onarımını geliştiren Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Osman Zeki Karakuş, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.
Doç. Dr. Osman Zeki Karakuş, 1974 yılında Antalya’nın Korkuteli İlçesi’nde doğdu. İlk ve orta öğretimini Korkuteli’de, lise eğitimini 1992 yılında Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesinde tamamladı. 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Laboratuvar Bölümünden mezun oldu. Sağlık Memuru ve Tıbbi Laboratuvar Teknikeri unvanları ile 1992 2002 yılları arasında Ankara Onkoloji Hastanesi ve Samsun Mehmet Aydın Devlet Hastanesinde görev yaptı.
Doç. Dr. Karakuş, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 19952001 yılları arasında tamamladığı tıp eğitiminin ardından, 20022003 yıllarında Samsun’da pratisyen hekim olarak görev yaptı. 20032008 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalında uzmanlık eğitimi alan Doç. Dr. Karakuş, 2009 yılında Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde Çocuk Cerrahisi Uzmanı olarak askerlik görevini tamamladı.
Doç. Dr. Karakuş, 20092012 yılları arasında Tokat Vali Recep Yazıcıoğlu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Tokat Devlet Hastanesi’nde Çocuk Cerrahisi Uzmanı olarak mecburi hizmet görevini yaptı.
2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı’na atanan, 2016 yılında “Yardımcı Doçent, 2017 yılında “Doçent” unvanı alan Doç. Dr. Karakuş, aynı yıl Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.
Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayarak “Kalite Yönetim Direktörü” unvanını alan Doç. Dr. Karakuş, halen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümünde eğitimine devam etmektedir. 018 yaş arasındaki bebek, çocuk ve ergenlerin doğumsal ve sonradan kazanılmış cerrahi hastalıklarında güncel bilgi ve deneyimi bulunan Doç. Dr. Karakuş, özellikle kapalı yöntemle ameliyatlarda (Torakoskopi, bronkoskopi, laparoskopi, sistoskopi, üreterorenoskopi, özefagoskopi, gastroskopi gibi endoskopik cerrahi işlemler) geniş bir tecrübeye sahiptir.
Dünyada ve ülkemizde sadece birkaç merkezde uygulanabilen konvansiyonel (geleneksel) tek port laparoskopik (kapalı) cerrahiye özel ilgisi olan Doç. Dr. Karakuş, tek bir kesi ile sadece göbekten girilerek yapılan bu yöntemle apandisit, kadınlarda yumurtalık kistleri, erkeklerde varikosel, meckel divertikülü ve kasık fıtığı ameliyatlarını görünür iz olmadan başarıyla yapmaktadır.
Dünyada ilk kez konvansiyonel tek port laparoskopik kasık fıtığı onarımını geliştiren Doç. Dr. Karakuş, evli ve iki çocuk babasıdır.
SANKO Üniversitesi Hastanesi
Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde; Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Terapötik Aferez Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak, Burun ve Boğaz, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Tıbbi Onkoloji, Çocuk Hematolojisi ve Çocuk Onkolojisi, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji,
Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Periton Diyalizi Merkezi, Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

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