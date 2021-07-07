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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınpedere 12 yıl hapis

İHA

Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınpedere 12 yıl hapis

Gaziantep’te eşini kayınbiraderinin karısıyla aldattığı gerekçesiyle kayınbabası tarafından öldürülen Eray Altunbaş’ın ölümüne ilişkin davada karar verildi. Kayınpeder Mikdat K.’nın cinayeti haksız tahrik altında işlediğine kanaat getiren mahkeme heyeti verdiği müebbet hapis cezasını 12 yıl 6 ay hapis cezasına çevirdi.
Gaziantep’te kayınbiraderinin eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle kayınpederi Mikdat K. tarafından 14 Aralık 2018 tarihinde öldürülen Eray Altunbaş’ın ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Gaziantep 3 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 9’uncu duruşmaya tutuklu sanık Mikdat K. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, Yahya K., Mehmet K., Mehmet G., Mehmet T. ile ailenin avukatları Enes Akbulut ile Ali Salman duruşmada hazır bulundu.
Duruşma, iddia makamının mütalaasını açıklamasıyla başladı. Mahkeme heyetine mütalaasına sunan savcı sanık Mikdat K.’nın 'haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

“Niyetim kolunu bacağını kırmaktı”
Savunma için söz alan sanık Mikdat K., olayın olduğu akşam oğlu Yahya’nın kendisini arayarak kardeşi Ayşe'nin Eray ile yüzleşmek istediğini söylediğini belirtti. Araçla otogarın o tarafa gittiklerini anlatan Mikdat K., “O esnada Eray Ayşe’ye karşı terbiyesizce konuştu. Ben de dayanamayıp birkaç defa vurdum. Oğlumun belinde silah vardı. Onu alıp kafasına vurdum. Benim niyetim onun kolunu bacağını kırmaktı. Eve dönünce Eray’a ‘Neden böyle bir namussuzluk yaptın’ diye sordum. O da bana ‘Diğer gelinlerine de yapacağım’ dedi. O sıra silahı çıkarıp ateş ettim. Olay gece evimizin önündeki sokakta oldu. Gün ağarınca gidip polise teslim oldum” dedi.
Sanık Mikdat K.’nın avukatı Ali Salman mütalaaya ilişkin yaptığı savunmada aleyhe olan hususları kabul etmediklerini belirtti. Haksız tahrik olduğunun dosya kapsamında anlaşıldığını aktaran Salman, “Haksız tahrik en üst hadden uygulanmalıdır. Müvekkilimin beraatını talep ederim” dedi.

“Olayın müvekkilimle iliniyet bağı yok”
Sanık Yahya ile Mehmet K. müdafi avukat Enes Akbulut, mütalaadaki aleyhe olan hususları kabul etmediklerini belirterek, “Dosyada yer alan müvekkil Yahya K. dosyada maktulün ilişki yaşadığı kişinin eşidir. Atılan mesajlar ne kadar büyük düşmanlık beslenildiğini göstermektedir. Olay Mikdat K. ile maktul arasında cereyan ediyor. Müvekkilimle iliniyet bağı yoktur. Bu nedenle beraatini talep ederiz” ifadelerini kullandı.
Karar öncesi son sözü sorulan Mikdat K., “Çok pişmanım. Bu zamana karşı emniyet karakol yüzü görmemiştim” dedi.

Haksız tahrik indirimi
Yargılama sonucunda kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Mikdat K.’ya verdikleri müebbet hapis cezasını eylemi haksız tahrik altında işlemiş olması nedeniyle haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 12 yıl 6 ay hapis cezasına düşürülmesine, sanık Yahya K.’ya 2 yıl 1 ay, sanık Halil Ç.’ye 2 yıl 9 ay, sanık Mehmet G.’ye 2 yıl 1 ay, sanık Mehmet K.’ya 2 yıl 1 ay, sanık Mehmet T.’ye 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Davanın geçmişi
Gaziantep'te tartıştığı karısını ve çocuklarını almak için kayınpederi Mikdat K.’nın evine giden Eray Altunbaş, caddede tartıştığı kayınpederi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından polise teslim olan Mikdat K. tutuklanarak cezaevine konuldu. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Mikdat K.’nın damadı Altunbaş’ı, oğlu Yahya K.’nın eşiyle ilişki yaşaması nedeniyle öldürdüğü ortaya çıktı.
Maktul Altunbaş’ın eşi Ayşe A. emniyette verdiği ifadede eşinden şüphelenmesi üzerine onu takip etmeye başladığını ve telefonunu incelediğinde telefonda aşk ve cinsel içerikli mesajlar bulduğunu aktardı.
Hazırlanan iddianamede Halil Ç., Mehmet G., Mehmet K., Mehmet T., Nadire Y., Mikdat K. ve Yahya K.’nın kasten öldürme ile ruhsatsız silah taşıma suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

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