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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAÜN’de BM-IOM FABLAB açılışı yapıldı

İHA

GAÜN’de BM-IOM FABLAB açılışı yapıldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Birleşmiş MilletlerIOM tarafından desteklenen “FabLab Uygulama Merkezi” törenle açıldı.
Açılış programında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, yenilik kavramını önemsediğini vurgulayarak bu tür projelerin gelecekte artarak devam edeceğini belirtti. FabLab Ofisi’nin, gençlerin iş dünyasına proje ve fikir üretebilecekleri bir yapı olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Özaydın, “Üniversitemize FabLab yenilik merkezi kazandırdığımız için mutluyum. Çağın özelliği yenilik. Ayakta kalmak istiyorsanız her alanda yenilik lazım. Yenilenmeyen ayakta kalamaz. Geleceğin Türkiye’sini ve geleceğin dünyasını kurmak istiyorsak eğer yenilikçi olmak lazım. Yenilikçi fikirlerin hayata geçirildiği bir merkezi açtık. Geleceğin inşasında buradan yeni fikirler hayata geçirerek üretime başlayacağız. Böyle bir yeri oluşturmamıza katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
BMIOM Bölge Proje Müdürü Mohanad Ameen ise işbirliklerinden dolayı Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’a teşekkür ederek, açtıkları merkezle öğrencilerin, gençlerin ve yenilikçi fikirlere sahip insanların yenilik kavramını daha çok yayacağına inandıklarını ve Gaziantep isminin gastronomi şehri olmasının yanı sıra teknolojiyle de anılmasını istediklerini söyledi.
Açılış töreni ve konuşmalardan sonra protokol ve katılımcılar FabLab Ofisini inceledi. Açılış programına; Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ve BM IOM Bölge Proje Müdürü Mohanad Ameen yanı sıra, BMIOM Bilgi Yönetimi ve Bilişim Teknolojileri Birim Müdürü Paata Matikashvili, GAÜN Genel Sekreteri Prof. Dr. Yakup Bulut, Uluğ Bey Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Bayram ve FabLab Uygulama Merkezi çalışanları katıldı.
Bilişim ve iletişim teknolojilerinde yenilikçi eğitim metodolojilerini tek çatı altında buluşturan hibrit bir eğitim platformudur. Sosyal ve ekonomik hayata, hoşgörü, cinsiyet eşitliği çerçevesinde katılımı ve fırsat eşitliğini destekleyen FABLAB, gençler için öğrenme fırsatlarını teşvik eden, herkesin erişimine açık bilgi ve hizmetlerle, paylaşımı ve güven inşasını destekleyen bir alan. Gençlerin sertifikalı eğitim hizmeti aracılığıyla beceri geliştirmelerini sağlamak. Yenilikçilik ve öğrenme için teknik bir prototipleme platformu oluşturmak. Dijital teknolojiler hakkındaki bilgileri geliştirmek. Araştırma ve geliştirmeyi desteklemek ve mevcut disiplinlerdeki bilgiler geliştirmek. Mevcut endüstrilere, özellikle prototipleme ve inovasyon konularında hizmet vermek. FabLab üniversite kapsünün en merkezi yerine kurulmuştur. Merkez herkese açık olup, öğrencilerin, gençlerin veya fikri olan kişilerin ücretsiz olarak yararlanacağı fikirlerini somut hale getirebilecekleri bilgisayar altyapısı, model ve prototip yapabilecekleri, 3D çıktı alabilecekleri, kartlarla yazılımlar geliştirebileceği, sanal gerçeklik, nesnelerin interneti, robotik, yapay zeka, algoritma gibi pek çok çalışmayı birebir yapabilecekleri bir merkez.

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