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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İş insanları GAÜN öğrencilerini iş hayatına hazırlayacak

İHA

İş insanları GAÜN öğrencilerini iş hayatına hazırlayacak

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) arasında imzalanan “ÜniversiteSanayi İş Birlikleri ve Girişimcilik Ekosisteminin Sürdürülebilirliği” protokolünün ilk adımı olan “Mentorluk Programı” tanıtım toplantısı gerçekleşti.
GAGİAD’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Gaziantep Üniversitesi öğrenci ve mezunlarının yenilikçi ve teknolojik iş fikirleri ile Gaziantep ve bölgesinin teknoloji üretim üssü olması için tecrübeli iş insanlarının GAÜN öğrencilerine rehberlik etmesinin çok önemli olduğunu ve tüm GAÜN altyapısı ile bu projeyi destekleyeceklerini belirtti.
Ülkenin geleceği için gençleri önemsediklerini vurgulayan Prof. Dr. Özaydın, “Gaziantep Üniversitesi'nin kapısı GAGİAD’tan genç sanayicilerimize sonuna kadar açıktır. Çünkü Gaziantep’i Gaziantep yapan sanayisidir. GAGİAD’ı üniversitenin bir parçası olarak görmek istiyoruz. Gelin beraber çalışalım. GAÜN öğrencilerinin sizinle daha fazla vakit geçirerek tecrübelerinizden daha çok faydalanması gerekiyor. Şu anda GAÜN olarak yenilikçi ve teknolojik iş fikirlerinin daha nitelikli ürünlerle hayata geçebilmesi için daha fazla çalışıyoruz. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Kurulu işbirliğinde FABLAB İnovasyon Merkezimizi açtık. Harika bir merkez, gelin gezin ve inceleyin. Aklınıza gelen işletmeniz için her türlü prototipi orada üretebilirsiniz. Ürettiğiniz prototipi de sanayiye seri üretime geçebilirsiniz. Orayı kullanacak girişimci öğrencilerle sizlerin de yararlanmasını ve aynı zamanda onların mentorları olmanızı istiyoruz. İkincisi, ülkemizin stratejik olarak ihtiyaç duyduğu teknoloji girişimlerinin birçok farklı tematik alanda faaliyet göstereceği bir imkanlar geliştirebilecekleri Kuluçka Merkezini oluşturma çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Merkezin inşaatı tamamlandığında orada beraber çalışalım. Gaziantep’i, Ortadoğu’nun yeniden inşa edilmesinde mentor bir şehir haline getirelim” dedi.

"Büyümenin yolu üretmekten geçer"
GAGİAD Başkanı M. Cihan Koçer ise üniversite ve sanayi işbirliğini önemli bulduklarını, bu noktada bilimsel potansiyelin sanayiye aktarılmasına, ekonomik değere dönüşmesine ve ayrıca sanayinin tecrübesinin de genç kuşaklara aktarılmasının faydalı olacağını inandıklarını belirtti. Koçer, “Mentorluk programı süresi içerisinde, mentorların da öğreterek öğrenecekleri, deneyimlerini paylaşarak geri besleme sağlayacakları girişimcilik ve liderlik yetkinliklerinde karşılıklı gelişim gösterecekleri pozitif bir ortam oluşmasında önemli katkılar sağlayacaktır. Büyümenin yolu üretmekten geçer. Gaziantep bir sanayi ve ticaret şehridir. Gaziantep’in 10 milyar dolar ihracat hedefi var. Bu hedefine emin adımlarla ilerliyor. Bu ilerlemede genç girişimcilerin öncülükleri var. Genç girişimciler bunu başarırken de yanında var olan çalışma arkadaşlarıyla gerçekleştiriyor. Başarıyı sürdürebilir kılmak için de hepimize önemli görevler düşüyor. Hiçbir konuda çekinmeyin. Bütün mentorler sizler için çaba sarf edecek ve gelişmeniz için mücadele gösterecekler” şeklinde konuştu.

Öğrencilere eğitim hayatlarıyla ilgili tavsiyelerde de bulunan Koçer, “Üniversitede öğrenmek ve kendinizi geliştirmek tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Planlarınızı en başından belirlerseniz hedeflerinize ve hayallerinize mutlaka ulaşırsınız. Teorik bilginin yanı sıra iş başındaki eğitimin kariyer sürecinizde büyük katkıları olacaktır. Nitelikli iş gücü şuan sektörler için oldukça önem arz eden bir konu. Bu program sayesinde üniversitede öğrenmiş olduğunuz bilgileri deneyimlemiş olup, projelerinizi hayata geçirebilirsiniz” diye konuştu.

Mentorluk Programı’nın detayları ile ilgili bir sunum gerçekleştiren GAÜN Dr. Öğr. Üyesi Fatih Balcı, programa katılacak mentor ve GAÜN öğrencilerini yüz yüze ve çevrim içi olarak bilgilendirdi.
Programa, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, GAGİAD Başkanı M. Cihan Koçer, GAÜN Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Balcı, Gaziantep Teknopark Genel Müdürü Kazım Yıldırım ve GAÜN TargeT TTO Genel Müdürü Samet Kürşat Başol, Gaziantep Teknopark İş Geliştirme Uzmanı Bünyamin Kahraman, GAGİAD yönetim kurulu üyeleri ve öğrenciler katıldı.

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