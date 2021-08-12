Genel cerrahi Uzmanı Demirbakan hasta kabulüne başladı

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kenan Demirbakan, SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi ile Genel Cerrahi Kliniği’nde hasta kabulüne başladı.

Opr. Dr. Kenan Demirbakan, 1977 yılında Almanya’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Aydın’ın Karacasu ilçesinde tamamladı. 2000 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Opr. Dr. Demirbakan, 2000 2006 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği’nde uzmanlık eğitimi aldı. 2006 2008 yılları arasında Antalya Manavgat Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmet görevini yerine getiren Opr. Dr. Demirbakan, 2008 2009’da İstanbul Haydarpaşa GATA Askeri Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak askerliğini yaptı. 2009 2016 yılları arasında Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi’nde görev yapan Opr. Dr. Demirbakan, organ nakli eğitimini 2014 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezi’nde tamamladı. 2016 2021 yılları arasında Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Opr. Dr. Demirbakan, Ağustos 2021 itibariyle SANKO Üniversitesi Hastanesi kadrosuna katıldı. İlgi alanları böbrek karaciğer nakli, mide, kolon, rektum, karaciğer, pankreas, meme kanserleri, meme rekonstrüksiyonu (memesi alınan hastalarda yeniden meme dokusu yapmak), karın ön duvarı fıtıkları, mammoplasti ve abdominoplasti (Karın germe) olan Opr. Dr. Demirbakan, evli ve üç çocuk babasıdır.

SANKO Üniversitesi Hastanesi

Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Tıbbi Onkoloji, Terapötik Aferez Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Hematolojisi ve Çocuk Onkolojisi, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Periton Diyalizi Merkezi, Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.

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