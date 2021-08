Medıcal Park Gaziantep akademisyen kadrosunu güçlendiriyor

AFAD açıkladı! Can kaybı artıyor!

Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde 7 yıldır görev yapan ve doçentlik unvanı almaya hak kazanan Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Muhammed Sait Dağ’a hastane yönetimi tarafından kutlama etkinliği gerçekleştirildi.

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Muhammed Sait Dağ’a Doçentlik etkinliği Medical Park Gaziantep Hastanesi Yesemek toplantı salonunda hastane yönetimi ve hekimlerin katılımı ile pasta kesilerek kutlandı. Genel Koordinatör Hayrullah Kubba, Doç. Dr. Muhammed Sait Dağ’ı başarılarından dolayı kutlayarak, Medical Park Gaziantep Hastanesi’nin profesyonel kadrosunun her geçen gün büyüyerek nitelikli ve özel branşların halkın hizmetine sunulduğunu sözlerine ekledi. Gastroenteroloji alanında bölgede güzel bir ivme yakaladıklarını ifade eden Kubba, Endoskopi Ünitesi’nin multidisipliner yaklaşımıyla misafir memnuniyeti odaklı çalışmalar yaptığını sözlerine ekledi. Bu doğrultuda kariyerini akademisyenlik ile taçlandıran Doç. Dr. Dağ’a teşekkürlerini iletti. Bunun yanında Genel Koordinatör Kubba, tüm hekimlerin akademisyenlikle ilgili tüm girişimlerine yönetim olarak tam destek olacaklarını kaydetti.

Gerek hizmetleri gerekse bölgede yer almayan nitelikli branşları ile her daim öncü olmak istediklerini belirten Kubba, "Hastanemizin açıldığı günden bu yana uzman kadromuzu daha da güçlendirmek adına akademisyenlerimizi kadromuza dahil ediyoruz. Bu konuda olduğu gibi her alanda öncü ve örnek hastane olmak istiyoruz. Güçlü bir akademik kadromuzun yanında, farklı bölümlerin yer aldığı yan dal branşlarında da Türkiye’nin dört bir yanından gelen ve hastanemizde görev yapan uzman hekimlerimiz mevcuttur. Medical Park Gaziantep Hastanesi olarak teknolojik yapımız ve güçlü akademik kadromuz ile bölge için referans sağlık merkezi konumundayız. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. M. Sait Dağ’ın doçentlik unvanını hak edişi gücümüze güç kattı ve bizleri onore etti. Değerli hekim arkadaşımızı kutlar başarılarının devamını dilerim’’ diye konuştu.

Başhekim Prof. Dr. Ekber Şahin ise Medical Park Gaziantep Hastanesi kadrosunda yer alan Gastroenteroloji ekibinin güzel işlere imza attığını belirterek Doç. Dr. Dağ’ı başarısından dolayı tebrik etti.

Doç. Dr. Muhammed Sait Dağ 7 yıldır Medical Park Gaziantep Ailesi’nin bir üyesi olmasından mutluluk duyduğunu belirtti. Bu etkinliği gerçekleştirdiği için tüm hastane yönetimine başta Genel Koordinatör Hayrullah Kubba olmak üzere teşekkürlerini sundu.

