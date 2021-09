Türkiye’nin yöresel lezzetleri SANKO Park’ta Yöresel ürün günlerinde 21 ilden getirilen doğal lezzetler tüketicilerin beğenisine sunuluyor

Gaziantep'in alışveriş merkezi Sanko Park, 21 ilden 27 firmanın ürünlerinin tüketiciye ulaştırıldığı ‘Yöresel Ürün Günleri’nin 14’üncüsüne ev sahipliği yapıyor.

Gaziantep'te ilk olarak 2017 yılında Sanko Park AVM'de düzenlenen ‘Yöresel Ürün Günleri’ tüketicilerin yoğun ilgisini görüyor.

Sanko Park Ana Etkinlik alanında farklı bölgelerden doğal lezzetlerin bir arada sunulduğu ‘Yöresel Ürün Günleri’nde, 112 Eylül tarihleri arasında her gün saat 10.0022.00 saatleri arasında alışveriş yapılabilecek.

‘Yöresel Ürün Günleri’nde; Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Amasya, Balıkesir, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gümüşhane, Hatay, İzmit, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Ordu, Rize, Sivas ve Trabzon’dan 27 katılımcı firma Türkiye’nin yöresel lezzetlerini Gazianteplilerle buluşturuyor.

Erzurum’un yayla balı SANKO Park’ta

Sanko Park’ta düzenlenen Yöresel Ürün Günleri’nin tamamına katıldıklarını bildiren Özden Bal Yetkilisi Vahit Özden, tüketicilerin ilgisinden memnun olduklarını söyledi.

Erzurum’un meşhur yayla balını Gaziantep halkıyla buluşturduklarını dile getiren Özden, “Dede mesleğimiz olan balcılığı severek yapıyoruz. Tamamen organik, kalitesi yüksek; yayla, çiçek ve kenger balını vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Halkın ilgisinden ve geri dönüşlerden çok memnunuz. AVM ortamında bizleri vatandaşlarla buluşturan Sanko Park yetkililerine teşekkür ederim” dedi.

Tuz sabunu ve kaya tuzuna yoğun ilgi var

Çankırı’nın doğal ve faydalı tuzunu Gazianteplilerle buluşturduklarını anlatan Şifa Tuz Yetkilisi Hüseyin Çelik, ‘Yöresel Ürün Günleri’nin tamamına katıldıklarını kaydetti.

Gaziantep halkının doğal kaya tuzuna yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Çelik, “Eski usul taş değirmende müşterilerimizin gözü önünde tuzu hazırlayıp sunuyoruz. Tuz, iyon yayan şifalı tuz lambası ve tuz sabunun da yer aldığı 10 çeşit ürünün satışını yapıyoruz. Satışlardan çok memnunuz. Ürünlerimize yoğun ilgi gösteriliyor” diye konuştu.

Tropikal kuru meyveler talep görüyor

‘Yöresel Ürün Günleri’nde tezgahta yerini alan tropikal kuru meyveler ve çerezlere yoğun talep olduğunu vurgulayan Yaren Kuruyemiş Yetkilisi Hamit Aslan, “Malatya’dan geliyoruz. Malatya kayısısı, doğal ortamda kurutulan tropikal meyveler ve çerezlerden oluşan 55 farklı ürünü tüketicilerle buluşturuyoruz. Gaziantep çok güzel bir şehir buradaki ilgiden çok memnunuz” ifadelerini kullandı.

Saç ve cilt dostu doğal sabunlar Hatay’dan

Başta saç dökülmesi, sivilce, egzama olmak üzere çeşitli cilt sorunlarında kullanılan doğal sabunlar da ‘Yöresel Ürün Günleri’nde yerini aldı.

Yurda Şifa Doğal Ürünler Sahibi Kerim Sağnak, “Hatay’da herhangi bir kimyasal madde kullanmadan tamamen doğal olarak ürettiğimiz el yapımı; eşek sütü, bıttım, menengiç ve kil sabunları başta olmak üzere her çeşit sabunu tüketicilerin beğenisine sunuyoruz. Sabun, doğallığına dikkat edilip ihtiyaca göre alınmalıdır” uyarısını yaptı.

Tüketiciler farklı bölgelerin lezzetlerini yakından tanıyor

Yaren Zeytincilik Yetkilisi Ahmet Aslan, Sanko Park AVM’de geleneksel olarak düzenlenen ‘Yöresel Ürün Günleri’nin Türkiye’nin dört bir yanından farklı lezzetlerin tanıtımı ve insanların diğer bölgelerin kültürlerini tanıması bakımından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Bursa Gemlik’ten geldiğini belirten Aslan, şöyle devam etti:

“Özel tuzsuz zeytin, ızgara zeytin ve diğer çeşitlerimizle birlikte 14 farklı zeytin çeşidini Gaziantepli vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Çok güzel bir organizasyon oluyor. Hem şehirlerin kaynaşması hem de vatandaşlarımızın farklı lezzetleri daha yakından tanıması bakımından çok kıymetli bir buluşma oluyor.”

Özel sultan lokumları ağızları tatlandırıyor

Nezeni Lokum ve Cezerye Yetkilisi Serkan Hüsnüer de 75 farklı lokum çeşidinin ‘Yöresel Ürün Günleri’nde tezgahlarda yerini aldığının altını çizdi.

Gül lokumu, tahin, fındık ezmesi, badem ve badem karışımlı özel sultan lokumunun lezzetiyle büyük beğeni topladığını dile getiren Hüsnüer, “Böylesi önemli bir organizasyona ev sahipliği yapan Sanko Park yönetimine teşekkür ederim” diyerek memnuniyetini iletti.

SANKO Park

“Gaziantep’in alışveriş merkezi” Sanko Park, 2009 yılında faaliyete başladı. Toplam 127.489 m2 inşaat alanı ve 56.144 m2 kiralanabilir alanı bulunan Sanko Park’ta, her ihtiyaca yanıt veren 180 mağaza yer alıyor.

Sanko Park'ın birçok marka karmasının yanı sıra, Sanat Galerisi yer alıyor. Play Park tarafından işletilen 4 bin 271 metrekare alana sahip bowling ve eğlence merkezinde gençlere nezih ortamda zaman geçirme imkanı sunuluyor. Bin 600 metrekare alanda hizmet veren Mars Athletic Club ile spordan vazgeçemeyenler için donanımlı bir spor salonuna sahip olan Sanko Park, sağlıklı yaşamdan vazgeçmeyenlere hizmet veriyor.

Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde yer alan Sanko Sanat Galerisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk özel sanat galerisi olma özelliği taşıyor. 2020 yılına kadar 600’den fazla sanatçı tarafından hazırlanan 470 sergiye ev sahipliği yapan Sanko Sanat Galerisi, iki kez de uluslararası sanat çalıştayı düzenlenmesine öncülük etmiştir. Türkiye’nin ilk AVM çocuk kütüphanesinin de bulunduğu Sanko Park’ta, bin 200 araç kapasiteli kapalı otopark ve 50 araçlık Vale Park ile ziyaretçilere ayrıcalıklı hizmet sağlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.