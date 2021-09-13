Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - FTA Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, FTA Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Recep'in kullandığı kornerde topa yükselen Muhammet'in vuruşu yandan auta gitti.

8. dakikada Antalyasporlu Poli'nin ceza sahası hemen dışından yaptığı sert vuruş üstten auta çıktı.

12. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Recep Niyaz'ın yerden sert şutu yan direğin dibinden dışarı çıktı.

17. dakikada Sagal'ın kullandığı köşe vuruşunda topa kafa vuruşu yapan Caulker'ın şutu yandan az farkla auta çıktı.

22. dakikada Antalyaspor'un Gökdeniz ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

35. dakikada Antalyaspor, Wright'ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi ancak pozisyon öncesinde ofsayt olduğuna karar verildi.

43. dakikada Gökdeniz ceza sahası dışı sağ çaprazından gelişine vuruşunu kaleci Günay güçlükle kornere çeldi.



Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, İsmail Şencan xx, Ali Tuna xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç x, Stelios Kitsiou x, Papy Djilobodji x, Steven Caulker x, Halil İbrahim Pehlivan x, Jefferson x, Alexander Merkel x, Recep Niyaz, Angelo Sagal x, Figueiredo x, Muhammet Demir x

Yedekler: Mustafa Burak, Alin Tosca, Kenan Özer, Ertuğrul Ersoy, Oğuz Ceylan, Ahmed El Messaoudi, Doğan Erdoğan, Torgeır Borven, Hamza Mendyl, Nouha Dicko

Teknik Direktör: Erol Bulut

FTA Antalyaspor: Ruud Boffin x, Bünyamin Balcı x, Naldo x, Veysel Sarı x, Güray Vural x, Andrea Poli x, Nuri Şahin x, Deni Milosevic x, Paul Mukairu x, Gökdeniz Bayrakdar x, Haji Wright x

Yedekler: Doğukan Özkan, Floranus, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Kudriashov, Ribeiro, Crivelli, Amilton, Houssam Ghacha, Hakan Özmert

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Sarı Kartlar: Figueiredo, Recep Niyaz (Gaziantep FK), Poli (Antalyaspor)

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