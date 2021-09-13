Erol Bulut: "İyi mücadele ederek 3 puanı aldık"

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, sahalarında 20 kazandıkları FTA Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kesinlikle kazanmamız gereken önemli bir maçı iyi mücadele ederek kazandık ve 3 puanı aldık" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında FTA Antalyaspor ile karşılaştı. Zorlu karşılaşmayı ikinci yarıda Muhammet Demir ve Hamza Mendyl'nin attığı gollerle 20 galip bitiren Gaziantep ekibi, ligdeki ilk galibiyetini alarak puanını 4'e çıkardı. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, galibiyeti hak ettiklerini ve gelecek haftalarda daha iyi bir takım olacaklarını söyledi.



"Kazanmamız gereken bir maçı kazanarak 3 puanı aldık"

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, "Önemli ve kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı. Maç içerisinde iyi mücadele ederek istediğimiz 3 puanı aldık. Son maçlara baktığımızda üstün oynayan bir takım görünümündeydik ama bunu sonuca yansıtamıyorduk. O yüzden sonuca yansıtmak için bu maç bizim için çok önemliydi. Maç sonunda 20 galip ayrıldık sahadan. Bu nedenle çok mutluyuz. Maçı değerlendirecek olursak, oyuna iyi başladık. İlk yarının ve ikinci yarının sonlarında biraz baskı yedik ama çok pozisyon vermedik. İkinci yarıda bulduğumuz gollerle maçı 20 kazandık. Futbolcularımı bugünkü mücadelelerinden ötürü kutluyorum ama oyun anlamında kendimizi daha da geliştirmemiz lazım. Defans anlamında iyi işler yapıyoruz ama hücum anlamında topun biraz daha bizde kalması gerekiyor, kendimizi biraz daha geliştirmemiz gerekiyor. Bunun üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Biz ilk 3 maçımızı 5'li sistemde oynadık ama bugün ilk kez 4'lü sistemde oynadık. Yeni sistemle ilk maçımızda aldığımız 3 puan bizi mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.