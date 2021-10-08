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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

6 santimlik miyomdan kapalı ameliyatla kurtuldu

İHA

6 santimlik miyomdan kapalı ameliyatla kurtuldu

Karın ağrısı ve aşırı kanama şikayetleriyle Liv Hospital Gaziantep’e başvuran 38 yaşındaki Nuran Boydağ'ın yapılan tetkiklerinde rahminde 6 cm’lik bir miyom ve 6 cm’lik yumurtalık kisti tespit edildi. Boydağ, ender uygulanan kapalı miyom ameliyatı sayesinde Liv Hospital Gaziantep’te kısa sürede sağlığına kavuştu.
Gaziantep’te yaşayan 2 çocuk annesi Nuran Boydağ (38), Liv Hospital Gaziantep’e karın ağrısı ve aşırı kanama şikayetleri ile başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu hastanın rahminde 6 cm miyom ve 6 cm yumurtalık kisti tespit edildi. Liv Hospital Gaziantep Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Cevdet Hakan Başar, başarılı bir kapalı ameliyat ile hastanın 6 cm’lik miyomunu ve 6 cm’lik yumurtalık kistini çıkararak sağlığına kavuşturdu.
“Gaziantep’te ilklerden oldu”
Yaptıkları tedavi ile ilgili bilgiler paylaşan Op. Dr. Cevdet Hakan Başar, “Hastamız bize başvurduğunda uzun süredir karın ağrısı ve aşırı kanama şikayetleri olduğunu dile getirdi. Hastanemizde yapılan tetkikler sonucunda rahminde 6 cm’lik miyom ve 6 cm’lik yumurtalık kisti olduğunu tespit ettik. Hastamız 2 kez normal doğum yaptığı için açık ameliyat yaptırmak istemiyordu. Bu yüzden biz de araştırmamıza göre Gaziantep’te ilklerden olduğunu gördüğümüz kapalı miyom ameliyatı tekniğini uygulayarak hastamızı yeniden sağlığına kavuşmasını sağladık” dedi.
Liv Hospital Gaziantep’e ağrı şikayetleri ile gelen hasta Nuran Boydağ ise uzun zamandır ağrıları ile ilgili şikayetleri olduğunu ama açık ameliyat yaptırmak istemediğini ifade ederek, “Uzun zamandır karın ağrılarım ve kanama şikayetlerim vardı. Daha önce gittiğim sağlık kuruluşlarında rahmimde 6 cm’lik miyom ve 6 cm’lik yumurtalık kistim olduğu için açık ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Ancak ben 2 çocuğumda da normal doğum yaptığım için açık ameliyatı yaptırmak istemedim. Tavsiyeler üzerine beni Op. Dr. Cevdet Hakan Başar’a yönlendirdiler. Kendisine durumu izah ettiğimde bu konuda şehirdeki ilklerden olacak kapalı miyom ameliyatı yapacağını söyledi. İşinde bilgili ve tecrübe sahibi olduğunu gördüğüm için önerisini kabul ettim. Ameliyatımdan 1 gün sonra ayağa kalkıp yürüyebildim. Şimdi kendimi iyi hissediyorum. Öncelikle hocamıza ve ilgilerini benden eksik etmeyen Liv Hospital Gaziantep’e teşekkür ederim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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