SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı’dan 10 Kasım mesajı Rektör Dağlı: “Büyük önderimiz ilkeleri, zaferleri ve kurduğu cumhuriyetle sonsuza dek yaşayacaktır”

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83’üncü yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Prof. Dr. Dağlı, mesajında Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bizim milletimiz vatanı için hürriyeti ve egemenliği için fedakar bir halktır” sözünü hatırlatan Dağlı, “Kendini milletinden ayrı düşünmeyen, çocukla çocuk, gençle genç, yaşlıyla yaşlı olan, kadınıyla erkeğiyle bu milleti bir bütün gören ve ay yıldızlı bayrağımız altında insanca yaşama onurunu bizlere armağan eden Büyük Komutan için söyleyecek sözlerin yetersizliğini bir kez daha derinden hissediyoruz” ifadelerini kullandı.

Atatürk gibi emsalsiz bir lidere sahip olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu paylaşan Dağlı, “O’nun aydınlattığı bilim yolunda yürüyebilmek ve her karış toprağı için kendini siper eden büyük kahramanların fedakarca mücadeleleriyle dolu bu vatana sahip çıkmak hepimizin en kutsal görevidir. SANKO Üniversitesi çatısı altında yöneticisinden, akademik ve idari personeline, öğrencisine kadar bu kutsal emaneti sonsuza dek yaşatmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bizlere bugünleri armağan eden, yarınlarımıza umutla bakmamızı sağlayan Büyük Önder başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadelerine de yer verdi.

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