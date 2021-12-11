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Şahin, millet bahçesi çalışmalarını yerinde inceledi Şahin: “Millet bahçesini gençlerimizin bizi “gazi” yapan ecdatla övündüğü bir meydana çeviriyoruz”

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yıkılan Kamil Ocak Stadyumu'nun yerine yapılacak olan Millet Bahçesi'ne ilişkin çalışmaları yerinde inceledi.

Şahin, millet bahçesi çalışmalarını yerinde inceledi Şahin: “Millet bahçesini gençlerimizin bizi “gazi” yapan ecdatla övündüğü bir meydana çeviriyoruz”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yıkılan Kamil Ocak Stadyumu’nun yerine yapılacak olan Millet Bahçesi’ne ilişkin çalışmaları yerinde inceledi.
Projede gelinen son durum hakkında bilgi alan Şahin, “Dijital sanatın konuşulduğu, aydınlatmanın çok özel çalışıldığı, kimlikli ve bize dair bu kimliği geleceğe taşıdığımız, gençlerimizin bizi ‘Gazi’ yapan ecdatla övündüğü bir meydana çeviriyoruz” şeklinde konuştu.
“Yeşil Şehir Gaziantep” için kentin birçok noktasını yeşil ile buluşturan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığıyla ortak yürüttüğü yeni Millet Bahçesi için çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül ve beraberindeki ekip, Millet Bahçesi’nin son durumu hakkında bilgi almak ve incelemelerde bulunmak için inşaat alanına ziyarette bulundu. Ziyarette açıklama yapan Fatma Şahin, Millet Bahçesi’nin “Genç, Çocuk ve Aile Dostu” olacağına vurgu yaparak, “Dijital sanatın konuşulduğu, aydınlatmanın çok özel çalışıldığı kimlikli ve bize dair bu kimliği geleceğe taşıdığımız, gençlerimizin bizi ‘Gazi’ yapan ecdatla övündüğü bir meydana çeviriyoruz” dedi.
Şehrin merkezine yeni bir görünüş ve vizyon getirecek Millet Bahçesi Projesi, yeşile verdiği önemle dikkat çekiyor. Toplamda 136 bin 200 metrekare inşaat alanına sahip olan Millet Bahçesi’nin yüzde 93’ü yeşil alandan oluşacak. İçerisinde şehrin kültürünü, yöreselliğini, sergileyecek mekanların yanı sıra, gençlerin aradığı bütün kitapların bulunduğu kütüphanesi, Selçuklu Mimarisi örnek alınarak yapılan camisi ve sosyal donatı alanlarıyla örnek projeler arasında yer alacak. Projede, sert zeminden uzak olacak, patika yollara ağırlık verilecek. 140150 metrelik gölgelik alanlarla vatandaşların daha sağlıklı ve verimli vakit geçirebilmesi sağlanacak. Şehrin araç park sorununu rahatlatacak 2 katlı 800 araçlık yeraltı otoparkı yapılacak.
“Şehre ait bütün kimlikli altyapıyı göreceğimiz bir meydan olacak”
İncelemelerinin ardından açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, her şehrin ünlü bir meydanı olduğunu söyleyerek, “Maalesef kendi şehrimizde bu istediğimiz meydanı bir türlü oluşturamamıştık. Bu yüzden çok heyecanlıyız. Bir taraftan Hitit ve Roma Dönemi’nin en güzel eserlerinin olduğu Arkeoloji Müzemiz var. Bahçenin içerisinde ‘Arasa’ ile, arasa dediğimiz yer benim doğduğum mekandı. Millet Bahçemizde bize dair bir kimlik var. Arasa’nın bir taşı var ‘kıymık taşı’. Bu taşın özelliği kışın içeriyi sıcak yazın ise soğuk tutar klima etkisi yapar. Çok özel ve kimlikli bir taş. Bu alanda Gaziantep Gastronomisi’nin tanınmış lezzetleri olacak. Ayrıca Gaziantep’in dünya markası olmuş el sanatlarımızı vatandaşlarımız görebilecek. ‘Çocuk ve Genç Dostu’ bir alanda olacak. Çocuklarımız ve gençlerimizin gelip her alanda kitaplara ulaşacağı mekanlar. Millet Bahçesi’nde arasa olarak gördüğümüz alanı geçtikten sonra büyük bir cennet bahçesine giriş yapacak vatandaşlar. Bahçenin içerisinde ise bu bölgeye ait özel ağaçlar çalışıldı. Ağaçların içerisinde ise Selçuklu Mimarisi’nden esinlenilerek yapılan bir camimiz olacak. Küçüklüğümüzde yaşadığımız o bütün kimlikli altyapıyı göreceğimiz bir meydan olacak. Toplam yüz dönüm içerisinin karşısında da bizi Gaziliğe götüren süreci anlatan 25 Aralık Panorama Müzemiz ve kültür yolumuz var. Bittiği zaman çok muhteşem olacak. Emeği geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, bakanlık çalışanlarına, kendi çalışma arkadaşlarımıza Sayın Valimize ve Gaziantep Heyetine çok teşekkür ediyorum. Yüze yüze kuyruğuna geldik. İç tasarımı da çalışınca çok güzel bir meydanı inşa etmiş olacağız” ifadelerini kullandı.
Millet bahçesi Türkiye’nin en büyük çekim merkezlerinden birisi olacak
Vali Davut Gül ise çalışmaları yerinde gördüklerini hatırlatarak, “Bu alanın yüzde 93’ü yeşil alan. Çok güzel planlanmış. Bu fonksiyonları hemşerilerimize sunduğumuzda burası Türkiye’nin en büyük çekim merkezlerinden birisi olacak. Bu Millet Bahçesi, ikinci yüzyıla çok güzel bir proje olarak başlangıç yapacak. Bu ölçekteki proje Türkiye’de sayılı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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