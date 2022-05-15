Gaziantep'te dolu yağışı etkili oldu

Yeni krediyle konut alan ayda ne kadar ödeyecek?

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep’in Araban ve Yavuzeli ilçelerinde yoğun dolu yağışı etkili oldu.

Gaziantep’in Yavuzeli ve Araban ilçelerinde akşama doğru dolu yağışı etkili oldu. Fındık büyüklüğünde ve aralıklarla yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı çiftçileri korkuturken, yerini sağanak yağmura bıraktı. Dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakalarken vatandaşlar dükkanların saçaklarına sığınarak kendilerini yağıştan korudu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.