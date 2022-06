HKÜ dünyanın en büyük Uluslararası Yükseköğretim Fuarı Nafsa'da

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Uluslararası Eğitimciler Birliği (Association of International Educators) tarafından ABD’de düzenlenen dünyanın en büyük uluslararası yükseköğretim zirvesi olan NAFSA Konferans ve Fuarına katıldı.

Bu yıl ABD'nin Denver şehrinde gerçekleştirilen, “Sürdürülebilir Geleceğimizi İnşa Etmek” (Building Our Sustainable Future) temasıyla düzenlenen yükseköğretim fuarına, "Study in Turkey" çatısı altında Türkiye’den iştirak eden 14 üniversite ile birlikte katılan HKÜ, uluslararası anlaşmalar ve önemli işbirliği fırsatları için görüşmeler yaptı. Salgın döneminde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen NAFSA Fuarı, iki yıllık aranın ardından bu yıl, yüz yüze olarak gerçekleştirildi ve ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, uluslararasılaşma stratejisi çerçevesinde; NAFSA'nın sunduğu platformları kullanarak aralarında ABD, Kanada, Arjantin, Güney Kore, Japonya ve İspanya'nın da bulunduğu ülkelerin yükseköğretim kurumları ile yeni uluslararası iş birliği fırsatları oluşturdu. Fuarda öğrenci ve akademisyen hareketliliği, ortak diploma programları, İngilizce hazırlık okulu ve sertifika programları ve benzeri konularda anlaşmalar imzalandı.

Sürdürülebilirlik öne çıkıyor

Öğrenciler ve araştırmacılar için daha nitelikli uluslararası işbirliği ve eğitim fırsatları sunmaya çalıştıklarını dile getiren HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, ''Nitelikli uluslararası işbirliği için yoğun çaba sarf ediyoruz. Amerika’da katıldığımız, dünyanın en büyük yükseköğretim zirvesi olma özelliği taşıyan NAFSA fuarında, bir çok ülkenin yükseköğretim kurumu ile karşılıklı anlaşmalar yaparak yeni pencereler açtık. Artık her alanda olduğu gibi yükseköğretimde de “sürdürülebilirlik” konusu ön plana çıkıyor. Bu alanda yeni programlar olması gerekiyor. Bir başka amacımız da; öğrencilerimize ve araştırmacılarımıza alanlarında yurtdışı bağlantısı oluşturmak ve ayrıca yurtdışından üniversitemize farklı ülkelerden öğrenciler kazandırarak ekosistemdeki kültürel zenginliğimizi artırmaktır” dedi.

Son başvuru tarihi: 7 Ekim 2022

Bu arada, HKÜ’de öğrenim görmek isteyen uluslararası öğrenciler için başvuruların “https://www.hku.edu.tr/ilanlar/applicationforinternationalstudents/“ internet adresi üzerinden yapılabileceği ve kayıtların 7 Ekim 2022 tarihine kadar devam edeceği bildirildi.

