Gaziantep´te arpa ekili tarlada yangın

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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA)GAZİANTEP´te 20 dönümlük alandaki arpa ekili tarlada yangın çıktı. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Öğleden sonra Kızılhisar Mahallesi'nde arpa ekili alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını görenler durumu itfaiye ekiplere bildirdi. İhbarla gelen ekiplerin söndürme çalışmasına destek veren köylüler, traktörlerle ekili alanların önlerini toprakla kapatmaya çalıştı. Kontrol altına alınan yangında tarla sahibi Ahmet Alyas, arazisinin 15 dönümünün kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2022-06-02 17:58:20



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