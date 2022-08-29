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Göle düşen İrem'i kurtarırken boğulan 2 kardeşi, toprağa verildi

DHA

Göle düşen İrem'i kurtarırken boğulan 2 kardeşi, toprağa verildi


Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, baraj gölüne düşen kız kardeşleri İrem Özbir'i (23) kurtarmak isterken boğulan Halil İbrahim (22) ve İdris Özbir (25), memleketleri Gaziantep'te toprağa verildi.
Olay, dün öğle saatlerinde Bulutoğlu Mahallesi'ndeki Menzelet Barajı mesire alanında meydana geldi. Ailesiyle baraj gölü kenarında piknik yapan İrem Özbir, iddiaya göre, ayağı kayınca suya düştü. İrem Özbir'in gölde çırpındığını gören kardeşleri Halil İbrahim ve İdris Özbir, hemen suya atladı. İkili, çevredekilerin de yardımıyla kardeşlerini kıyıya çekip, boğulmaktan kurtarırken, kısa süre sonra gözden kayboldu. Bölgedekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye su altı dalgıçlarının çalışmasıyla Halil İbrahim ve İdris Özbir'in cansız bedenlerine ulaşıldı. 
Kardeşlerin cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Özbir kardeşlerin cenazeleri, memleketleri Gaziantep´e gönderildi. Halil İbrahim ve İdris Özbir, Sarılar Mahallesi´nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Öte yandan İrem Özbir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)   DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2022-08-29 11:47:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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