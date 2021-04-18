18 Nisan bugün hangi maçlar var?

GAZİANTEP - KASIMPAŞA

STAT: Kalyon Stadı

HAKEM: Arda Kardeşler

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 1

GAZİANTEP: Günay, Olkowski, Miranda, Djilobodji, Güray, Sousa, Maxim, Rashid, Kenan Özer, Dicko, Mirallas

TEKNİK DİREKTÖR: Ricardo Sa Pinto

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Can

Kasımpaşa, Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Gaziantep ile karşılaşıyor. Ligde yaptığı 33 karşılaşmada 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 36 puanla 15. sırada girdi. 5 maçlık galibiyet hasretine lider Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek son veren Kasımpaşa, son iki haftayı Yukatel Denizlispor ve Helenex Yeni Malatyaspor beraberlikleriyle kapadı.

Gaziantep ise çıktığı 32 müsabakada 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Hanesine 50 puan yazdıran Gaziantep, 6. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa'da kadro dışı bırakılan Aytaç Kara'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Armin Hodzic, Julian Jeanvier ve Yusuf Erdoğan ile kart cezalısı Tarkan Serbest karşılaşmada forma giyemeyecek. Fode Koita ve Danny Drinkwater’ın durumu ise belirsizliğini koruyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Gaziantep 4-0 kazanmıştı.