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Gaziantep merkezli 9 ilde, çaldıkları lüks araçları, aynı marka ve modeldeki ağır kazalı araçların motor ve şasi numaralarını kullanarak, farklı illerde sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
AA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından, çalınan araçların bulunması ve faillerinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında Gaziantep'te gözaltına alınan A.G. ve M.Y.K. ile Hatay'da yakalanan C.Ö. ve Ü.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, Şehitkamil Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
5 AYLIK TAKİPLE YAKALANDILAR
Ekipler, yaklaşık 8 yıldır Gaziantep'in yanı sıra İstanbul, Hatay, Adana, Antalya, Kırşehir, Mersin ve Batman'da ağır kazalı araçların motor ve şasi numaralarını, farklı illerden çaldıkları aynı marka ve modeldeki lüks araçların motor ve şasi numaralarıyla değiştiren (change yöntemi) suç örgütünü çökertmek için 5 ay boyunca fiziki, teknik ve istihbarat çalışması yürüttü.
İNTERPOL'ÜN ARADIĞI ARAÇLAR
Çalışmalar sonucu, suç örgütünden elde edilen 26 adet aracın yapılan kriminal incelemelerinde, 21 adet aracın çalıntı ve "change" olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonlar kapsamında şüphelilere ait ev, iş yerleri ve depolarında yapılan aramalarda; çalıntı araçlara ait 7 araç beyni, 2 araç gösterge paneli, çok sayıda hava yastığı, araç çalmakta kullanılan kontak anahtarları, anahtar yuvası, kapı kilitleri, çalıntı araçların "change" yapılması için kullanılan 6 araç şasi etiketi, 44 "change" işleminde kullanıma hazır kesilmiş araç şasisi, çeşitli yollarla parçalanmak suretiyle yok edilmiş çalıntı araçlara ait araç 127 tescil plakası, 132 suça konu çeşitli araçlara ait parçalanarak yok edildiği tespit edilen araç ruhsat belgesi, 2 adet "change" edilmek üzere Gürcistan'dan 2016 yılında Türkiye'ye giriş yapmış ve henüz ülkeden çıkış yapmamış İnterpol Dairesi Başkanlığınca da aranan ve "change" araçlara uyarlanarak kimlikleri değiştirilen araç plakası ele geçirildi.
FARKLI İLLERDE 39 ÇALINTI ARAÇ
Ayrıca Gaziantep'ten 16, İstanbul'dan 13, Mersin'den 1, Hatay'dan 1, farklı İllerden ele geçirilen ve henüz kimlikleri tespit edilememiş el konulmuş vaziyette 8 adet olmak üzere, toplamda 39 çalıntı ve "change" araç, çok sayıda açık imzalı senet, araç satış sözleşmeleri, vekaletnameler, dijital materyaller, çalıntı araçlara ait muhtelif araç parçaları ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
305 ARAÇLA İLGİLİ OLAY AYDINLATILDI
Öte yandan operasyon sayesinde, toplamda 305 araçla ilgili olayın aydınlatıldığı, bu yöndeki çalışmaların genişletilerek devam edeceği belirtildi.
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