Çalıştayın sonuç raporunun sunulduğu törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çalıştaya katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti. Şahin, beklemeden harekete geçerek çalıştayın geleceğe bir yatırım olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizin yetiştirdiği çocuklar çok kıymetli. Görsel idrakte büyük bir sorunumuz var; zihinsel saldırı altındayız. Sadeleşme ve yalınlaşmaya gitmemiz gerek. 4-6 yaştan başlayarak yalınlaştırmaya başlamamız gerek. Okumalı ve düşünmeli; aklımızı kullanmalıyız. Oku, düşün, uygula ve neticelendir. Bugün buraya gelen uzmanlar ve hocalarımızın çalışmalarından çok güzel sonuçlar çıktı. Bu çalışmalara ihtiyacımız var. Çok ciddi bir teknolojik bağımlılık ve içerik sorunuyla karşı karşıyayız ve eğer bugün bunu yönetemezsek, yarınlarımızın ne kadar karanlık olacağını görüyoruz. Bugün buraya sorumluluk sahibi olanlar geldi ve başlayalım diyoruz. Koruyucu önleyici tedbiri almalıyız. Yolun çok başındayız. 5 yıl sonra attığımız bu tohumun etki analizi ile sonuçlanacağına inanıyoruz" diye konuştu.