Gaziantep'te korkunç kaza: 2 ölü, 10 yaralı 0:00 / 0:00

DHA

Kaza, akşam saatlerinde Nurdağı- Gaziantep karayolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 31 MA 5870 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 02 ABC 666 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, kazada yaralanan 12 kişiyi ambulanslarla hastanelere kaldırdı. DHA'nın haberine göre; acil Servis'te tedaviye alınan yaralılardan Suriye uyruklu Ahmet Esat ve Mustafa Tayba, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.