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Gaziantep'te sağanak ve dolu etkili oldu

Gaziantep'te etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi

Gaziantep'te sağanak ve dolu etkili oldu
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AA

Kentte akşam saatlerinde başlayan yağış ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Su birikintileri yüzünden araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

Dolu sebebiyle araçların üzerinin beyaz örtüyle kaplandığı kentte bazı vatandaşlar doludan korumak için araçlarını battaniye ve halılarla örttü.

Yağışın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Ayrıca Oğuzeli ilçesine bağlı Körkün Mahallesi'ndeki bir ahırda yıldırım isabet etmesi dolayısıyla 4 koyun öldü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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