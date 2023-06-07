Gaziantep'te tarım arazisinde yangın!

AA'nın haberine göre, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının çıktığı bölgeye, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünden bir yangın söndürme helikopteri, 5 arazöz ve 2 su tankı sevk edildi. (Fotoğraf: İHA)