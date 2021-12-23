Yurt genelinde kar yağışı etkili olurken Gaziantep'te yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Öğrenciler ve velileri, 24 Aralık yarın Gaziantep'te kar tatili var mı konusuyla ilgili Valiliğin açıklamasını merak ediyor. Peki, yarın Gaziantep'te okullar tatil mi, kar tatili açıklaması geldi mi? İşte, son gelişmeler…

YARIN GAZİANTEP'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Gaziantep kar tatili ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Gaziantep'te okullarda kar tatili olduğuna dair resmi açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.