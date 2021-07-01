Yön levhasına çarpan kamyonun şoförü kurtarılamadı 0:00 / 0:00

İHA

Kaza, İpekyolu üzerinde bulunan Sani Konukoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi’nden yüklediği kumu Birecik’e götüren şoför Şerif Korkmaz yönetimindeki kamyon Sani Konukoğlu Bulvarı üzerinde bulunan yön levhasına çarptı.

İHA'nın haberine göre; aşırı süratli gittiği sırada levhaya çarpan kamyon, damperiyle birlikte ters döndü. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen kamyonun şoförü Korkmaz, aracın ön kısmının hurdaya dönmesi nedeniyle şoför koltuğunda sıkıştı. Kazada ağır yaralanan Korkmaz’a ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Korkmaz, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ekibinin incelemesinin ardından Korkmaz’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturma başlattı.