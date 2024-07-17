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        Haberler Gündem Gaziantep'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Gaziantep'te zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

        Gaziantep'te 5'i TIR 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 18:39 Güncelleme: 17.07.2024 - 18:39
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        Gaziantep'te zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı
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        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı yakınlarında, 5 TIR ve 2 kamyonet çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, TIR'ın şoförü A.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan 6 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince, Nurdağı ve Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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