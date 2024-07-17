Gaziantep'te zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı
Gaziantep'te 5'i TIR 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı yakınlarında, 5 TIR ve 2 kamyonet çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, TIR'ın şoförü A.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan 6 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince, Nurdağı ve Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.