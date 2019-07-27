Derlenen bilgiye göre; geçen sezon 1. Lig play-off finalinde Hatayspor'a penaltılarda üstünlük kurarak Süper Lig'e çıkma hakkı kazanan Gaziantep temsilcisi, ilk kez mücadele edeceği ligde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Geride kalan sezonun sona ermesinin ardından teknik direktör Marius Sumudica ile anlaşan Güneydoğu ekibi, geçen yıl kadrosunda yer alan isimlerden öncelikle Ahmet Kesim, Yonathan Del Valle, Nihat Şahin ve Oğulcan Çağlayan'a veda etti. Kırmızı-siyahlılar, daha sonra Elmar Bjarnason, Yalçın Kılınç, Cihat Çelik, Erhan Çelenk, Uğur Arslan Kuru ve Rıdvan Şimşek ile yollarını ayırdı.

Geçen sezonki kadrosundan 10 futbolcuyla yola devam etmeme kararı alan Gazişehir Gaziantep, iç transferde Junior Jefferson ile 3, Mehmet Erdem Uğurlu ve Günay Güvenç ile de 2'şer yıllık sözleşme imzaladı.

DIŞ TRANSFER MORAİS İLE BAŞLADI

Gaziantep ekibi, ilk dış transferini Romanya 1. Lig ekiplerinden FCSB'de forma giyen Brezilyalı sol bek Junior Morais ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak gerçekleştirdi.

İngiltere ekibi Bolton Wanderers'ta forma giyen Polonyalı sağ bek Pawel Olkowski ve Galatasaray'dan forvet Muğdat Çelik'i 2'şer yıllığına kadrosuna dahil eden kırmızı-siyahlı ekip, Kayserispor'dan savunma oyuncusu Jean Armel Kana Bıyık ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Transferlerine savunma oyuncularıyla devam eden Gaziantep ekibi, Yunanistan'ın PAOK takımında forma giyen 27 yaşındaki Rumen futbolcu Alin Tosca'yı 2, Fransa'nın Guingamp ekibinden 30 yaşındaki Senegalli Papy Djilobodji'yi de 3 yıllığına renklerine bağladı.

Orta sahada görev yapan 31 yaşındaki futbolcu Güray Vural'la da 3 yıllık sözleşme imzalayan Gazişehir Gaziantep, böylelikle sezon öncesi şu ana kadar dış transferde 7 oyuncuyu kadrosuna dahil etti.

Kulüp yetkilileri, ligde adından söz ettirecek bir ekip kurabilmek için transfer çalışmalarının sürdüğünü ve yakın zamanda bazı isimlerin daha takıma dahil olacağını belirtti.

HAZIRLIK MAÇLARI MUTLU ETMEDİ

Gazişehir Gaziantep, yeni sezon öncesi şu ana kadar yaptığı 3 hazırlık maçında aldığı sonuçlarla taraftarını üzdü.

İlk hazırlık maçını Romanya ekibi Rapid Bükreş ile yapan ve karşılaşmayı 2-1 kaybeden kırmızı-siyahlılar, İran ekibi Sepahan'a 1-0, Süper Lig ekibi Alanyaspor'a ise 4-0 mağlup oldu.

Yaptığı 3 müsabakada kalesinde 7 gol gören Gaziantep ekibinin kaydettiği tek golü ise yeni transfer Muğdat Çelik, penaltıdan attı.

Gaziantep ekibinin, hazırlık döneminin kalan bölümünde 2 Ağustos Cuma günü 1. Lig ekibi İstanbulspor ile 7 Ağustos Çarşamba günü ise Katar ekibi El-Wakrah ile karşı karşıya gelmesi planlanıyor.