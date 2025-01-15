Gazze'de varılan ateşkesin detayları

Habertürk’e bilgi veren Katarlı diplomatik kaynaklar, Gazze'deki ateşkesin detaylarını açıkladı.

Katarlı diplomatik kaynaklara göre ateşkesin detayları şu şekilde:

▪️Katar Başbakanı, ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik çabalara son bir ivme kazandırmak için Hamas müzakerecileriyle bir araya geldi.

▪️Katar Başbakanı, ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik çabalara son bir ivme kazandırmak için İsrail heyetiyle bir araya geldi.

▪️Anlaşma, Katar ve Mısır’ın gözetiminde, Gazze’nin güneyinden kuzeyine göç edenlerin dönüşünü içeriyor.

▪️Anlaşmaya göre, Netsarim Koridoru’ndan çekilme aşamalı olarak gerçekleşecek.

▪️Hamas, arabulucular aracılığıyla İsrail’in çekileceği alanların bir takvimle belirlenmesini talep etti.

▪️İsrail ordusu, anlaşmanın ilk aşamasında Gazze sınırlarına 700 metre derinliğinde çekilecek.

▪️Anlaşmanın ilk aşamasında 33 İsrailli esirin serbest bırakılması planlanıyor.

▪️Anlaşmanın ilk aşamasında, İsrail yaklaşık 2 bin Filistinli mahkumu serbest bırakacak, bunlardan 250’si müebbet hapis cezası almış mahkumlardan oluşuyor.

▪️Serbest bırakılacak Filistinli mahkumlardan yaklaşık bin kişi 7 Ekim sonrası gözaltına alınanlardan olacak.

▪️İsrail, anlaşmanın ilk aşamasında Gazze’deki yaralıların yurtdışında tedavi görmesine izin verecek.

▪️İsrail, ilk aşamanın başlamasından 7 gün sonra Refah Sınır Kapısı’nı açmayı kabul etti.

▪️Anlaşma, arabulucuların gözetiminde insani ve yardım protokollerini içerecek.

▪️İsrail güçleri, Filadelfi Koridoru’ndaki varlığını azaltacak ve daha sonra kademeli olarak tamamen çekilecek.

▪️Müebbet hapis cezasına çarptırılmış yaklaşık 250 Filistinli mahkum, ateşkes anlaşması kapsamında serbest bırakılacak.

-İsrail ve Hamas arasındaki anlaşma, 6 hafta sürecek bir ateşkesi kapsıyor. Bu süre zarfında İsrail güçleri Gazze’nin merkezinden kademeli olarak çekilecek ve Filistinli göçmenlerin Gazze’nin kuzeyine dönüşü sağlanacak.

-Hamas, aralarında tüm kadınların (askerler ve siviller), çocukların ve 50 yaş üzerindeki erkeklerin bulunduğu 33 İsrailli rehineyi serbest bırakacak.

-Hamas, ilk olarak kadın rehineleri ve 19 yaş altındaki gençleri, ardından 50 yaş üzerindeki erkekleri serbest bırakacak.

-İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana gözaltında bulunan tüm Filistinli kadınları ve 19 yaş altındaki çocukları, birinci aşamanın sonuna kadar serbest bırakacak.

-Hamas, rehineleri altı hafta boyunca, her hafta üç rehine olacak şekilde serbest bırakacak ve geri kalanını bu sürenin sonunda bırakacak.

-Önce hayatta olan tüm rehineler, ardından öldürülen rehinelerin cenazeleri serbest bırakılacak.

-Katar, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri, anlaşmanın uygulanmasını garanti altına alacak.

-Katar Dışişleri Bakanlığı’nın basın toplantısı, arabulucular, Hamas ve İsrail arasında son görüşmelerin yapılması nedeniyle ertelendi.

-Ateşkes anlaşması açıklamaya hazır durumda.

-İsrailli esirlerin teslimi, ateşkesin yürürlüğe girmesinden 3 gün sonra başlayacak.

-Hamas, Salahaddin Koridoru haritalarında bir açık keşfetti ve Mısır’ın İsrail ile koordineli bir şekilde bunu düzeltmesini sağladı.

-Anlaşmanın uygulanmasına yönelik hazırlıklar, yarın Mısır’ın başkenti Kahire’de tamamlanacak.

-Hareket, Gazze halkına olan sorumluluğundan hareketle son derece sorumlu ve olumlu bir şekilde davrandı.

Bir İsrailli yetkili, Haaretz gazetesine yaptığı açıklamada, “Hamas ile kriz çözüldü.” dedi. Ancak daha önce üst düzey bir siyasi kaynak, Hamas’ın son anda Filistin’in güneyindeki Salahaddin (Philadelphia) Koridoru’yla ilgili yeni talepler sunduğunu, bu taleplerin İsrail’in güvenlik kabinesi (kabin) ve Amerikalı arabulucular tarafından kabul edilen haritalara aykırı olduğunu belirtti. İsrail’in bu haritalarda herhangi bir değişikliğe şiddetle karşı olduğu bildirildi.

Anlaşmanın Resmi Açıklaması Kahire’de Yapılacak

Bu arada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yarın sabah kabineyi toplayarak anlaşmayı onaylatması bekleniyor. Ardından hükümette de onay alındıktan sonra anlaşmaya dahil olan Filistinli esirlerin isim listesi kamuoyuna açıklanacak ve bu listeye İsrail Yüksek Mahkemesi’ne itirazda bulunulması mümkün olacak.