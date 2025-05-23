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        Haberler Dünya Gazze'deki İsrail saldırılarında 6 yardım görevlisi öldü | Dış Haberler

        Gazze'deki İsrail saldırılarında 6 yardım görevlisi öldü

        İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 insani yardım dağıtım görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 03:14 Güncelleme: 23.05.2025 - 03:17
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        İsrail saldırılarında 6 yardım görevlisi öldü
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        Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail, aç bırakma ve insani yardımları aksatma planı kapsamında Deyr el-Belah'ta 6 yardım dağıtım görevlisini öldürerek korkunç bir katliam yaptı." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde "yardım görevlilerine ve gönüllü halk komitelerine karşı işlediği korkunç suç en güçlü şekilde" kınandı.

        İsrail'in gece saatlerinde düzenlediği 8 hava saldırısıyla "doğrudan hedef aldığı" 6 insani yardım koruma ve dağıtmakla sorumlu kişinin cenazesinin hastaneye getirildiği belirtilen açıklamada, hedef alınan bölgede ölen çok sayıda kişinin naaşına İsrail'in bombardımanları sebebiyle ulaşılamadığı aktarıldı.

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        Açıklamada, İsrail ordusunun saldırısında ölen kişilerin tamamen insani çalışmalar yürüttüğü, saldırılardan etkilenen bölgelerde bulunan hastanelere iki tır ilaç ve tıbbi malzeme ulaştırmayı hedeflediği bildirildi.

        Tam anlamıyla bir suç teşkil eden saldırının, "işgalci İsrail'in insani ve tıbbi yardım sağlanmasını engellemeye yönelik gerçek niyetini ortaya koyduğu ve kaos hali yaratmaya çalıştığını gösterdiği" vurgulanan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı "aç bırakma ve hastaları öldürme planı" uyguladığına dikkati çekildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, "İşgalci İsrail ordusunun, yardım dağıtanları hedef alarak insani yardım ve ilaç tırlarının yağmalanmasını sağlamak ve bunun ihtiyaç duyanlara ulaşmasını engellemek için sistematik bir şekilde çalıştığı ortaya çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.

        Saldırının tek başına bir suç olmadığı, uluslararası insancıl hukukun ve Cenevre Sözleşmelerinin ağır bir şekilde ihlal edildiği devam eden bir dizi suçun parçası olduğu kaydedilen açıklamada, İsrail'in savaş zamanında yardım ve sivil toplum ekiplerini hedef almanın hukuki ve ahlaki sorumluluğunu taşıdığı belirtildi.

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        Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler kurumları ve insan hakları ile hukuk kuruluşlarına seslenilen açıklamada, "İşgalci İsrail'in işlediği bu örgütlü suçların durdurulması için acil müdahalede bulunması, insani yardımlar ve bu yardımları ulaştırmak için çalışanlara koruma sağlanması" çağrısı yapıldı.

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

        İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 613 Filistinli hayatını kaybetti, 10 bin 156 kişi yaralandı.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 762'ye, yaralıların sayısı da 122 bin 917'ye yükseldi.

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