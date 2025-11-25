Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği G.Birliği'nde Mehmet Kaya, yeniden aday olacak - Gençlerbirliği Haberleri

        G.Birliği'nde Mehmet Kaya, yeniden aday olacak

        Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Mehmet Kaya, olağanüstü genel kurulda yeniden başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 22:25 Güncelleme: 25.11.2025 - 22:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        G.Birliği'nde Mehmet Kaya, yeniden aday olacak!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Mehmet Kaya, başkanlık seçiminde yeniden aday olacağını açıkladı.

        Mehmet Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, yeni yönetimle birlikte seçilmeleri halinde kulübe 400 milyon lira kasa kolaylığı sağlayacaklarını belirtti.

        Yeni yönetim kurulunda yer alacak isimlerle bir araya gelen Kaya'nın bu taahhüdü, toplantı sırasında yazılı olarak da kayıt altına alındı.

        Başkent ekibinde olağanüstü seçimli genel kurul, 29 Kasım Cumartesi, çoğunluk sağlanamaması halinde 6 Aralık Cumartesi günü yapılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Türkiye diplomatik gayretlerine devam edecek"
        "Türkiye diplomatik gayretlerine devam edecek"
        "Anlaşmaya yaklaştığımızı düşünüyorum"
        "Anlaşmaya yaklaştığımızı düşünüyorum"
        Baba-oğul ölü halde bulundu
        Baba-oğul ölü halde bulundu
        "Odağımız terör örgütünün feshidir"
        "Odağımız terör örgütünün feshidir"
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kızılay tabelasının gençlerle imtihanı!
        Kızılay tabelasının gençlerle imtihanı!
        25 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        25 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        "Venezuela'yı ele geçiremeyecekler"
        "Venezuela'yı ele geçiremeyecekler"
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt