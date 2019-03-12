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Gebze Halkalı durakları hangileridir, nerelerden geçiyor? Merak konusu oldu. Halkalı'dan Gebze'ye banliyo treni ve Marmaray bağlantısı ile ulaşımda kolaylık sağlanacak. Öte yandan vatandaşlar iki dakikada bir yolculuk yapabilecekler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatlarının Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Bu hattın bir diğer özelliği de demir ipekyolunu bu hat oluşturuyor. Londra'dan gelen Pekin'e gidecek. Bu hatla birlikte YHT'ler Pendik'i son durak kullanmayacak, Halkalı'ya kadar devam edecek. Marmaray 1860'lardan beri hayal olmasına rağmen kimse somut adım atmamıştı. Uzun bir hazırlık sürecinin ardından temelini 2004 yılında attığımız Marmaray'ı 2009'da bitirmeyi amaçladık. İnşaat sırasında çıkan tarihi eserler nedeniyle 2013'e kadar uzadı. Bugün Marmaray'ı daha ileri seviyeye taşımış bulunuyoruz" dedi
GEBZE HALKALI DURAKLARI NELERDİR?
Gebze Halkalı arasında ulaşımı sağlayacak olan Marmaray hattı durakları şöyle;
Mustafa Kemal, Küçükçekmece, Menekşe, Florya, Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy, Bakırköy, Yenimahalle, Zeytinburnu, Kazlıçeşme, Yenikapı ve Sirkeci'den oluşuyor. Bu aşamada Marmaray ile Anadolu Yakası'na geçen hat Üsküdar, Söğütlüçeşme, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyya Plajı, Maltepe, Cevizli, Atalar, Başak, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Tersane, Güzelyalı, Aydıntepe, İçmeler, Tuzla, Çayırova, Fatih, Osmangazi, Darıca ve Gebze'de sona eriyor.
İŞTE GEBZE-HALKALI DEMİRYOLU HATTI
38 YENİ YÜZEY İSTASYON İNŞA EDİLDİ
Anadolu yakasında 27, Avrupa yakasında ise 11 olmak üzere toplam 38 yeni yüzey istasyonun inşa edildiğini hatta 7'sinin (Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı) şehirlerarası tren-banliyö treni aktarma istasyonu olacağı kaydedildi
155 YÜRÜYEN MERDİVEN, 191 ASANSÖR
Hatta 155 yürüyen merdiven ve 191 asansör kullanıldığı belirtilirken, bilet holü peron düzeyi altındaki istasyonlar, Küçükçekmece, Florya, Florya Akvaryum, Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy, Yenimahalle, Feneryolu, Erenköy, Suadiye, Süreyya Plajı, Atalar, Kartal, Yunus, Kaynarca, Aydıntepe, İçmeler, Çayırova. Bilet holü peron düzeyi üstünde istasyonlar, Mustafa Kemal, Zeytinburnu, Göztepe, İdealtepe, Başak, Güzelyalı, Tuzla, Osmangazi, Darıca, Fatih. Özel tip istasyonlar, transfer istasyonu ve/veya özel imalat gerektiren istasyonlar, Halkalı, Bakırköy, Söğütlüçeşme, Bostancı, Maltepe, Pendik ve Gebze istasyonlarında TCDD YHT-Banliyö Transfer İstasyonu kurulacak, Küçükyalı ve Cevizli istasyonları da özel tip istasyon olarak yapıldı.
GEBZE HALKALI TREN HATTI ÜCRETLERİ NE KADAR?
Marmaray’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre 31.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olan ücretler şöyle;
TCDD Kurumsal tek geçişli bilet 4,00 TL
TCDD Kurumsal üç geçişli bilet 10,00 TL
TCDD Aylık Abonman (Tam) 85,00 TL
TCDD Aylık Abonman (27 yaşına kadar) (Genç) 60,00 TL
İstanbulkart İlk Geçiş (Tam) 2,30 TL
İstanbulkart İlk Geçiş (Öğrenci) 1,15 TL
Aktarma ücretleri:
Aktarma ücretleri (Tam) 1. Aktarma 1,75 TL
2. Aktarma 1,60 TL
3-4-5. Aktarma 1,40 TL
Aktarma ücretleri (Öğrenci) 1. Aktarma 0,50 TL
2. Aktarma 0,45 TL
3-4-5. Aktarma 0,40 TL
Engelli, 65 Yaş ve üstü Ücretsiz
Marmaray bagaj ücreti tek geçiş bilet bedeli 4,00 TL
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