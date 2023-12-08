Gece acıkınca tüketebileceğiniz sağlıklı besinler

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YOĞURT

Uzman diyetisyenler akşam yemeğini genellikle 19.00'dan önce tüketilmesini tavsiye eder. Ancak beslenme rutinine yeni alışan kişiler veya bazı dönemler daha sık acıkabilenler belirli bir saatten sonra bir şeyler atıştırmak isteyebilir.

Bu gibi durumlarda porsiyon kontrolü yaparak tüketilebilecek sağlıklı besinler bulunuyor. Bunlardan birisi de yoğurttur. Yoğurt hem uzun süre tok tuttuğu için hem de kan şekerini kontrollü yükseltiği için geceleri yenebilir.