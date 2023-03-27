BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?

Brent petrol fiyatlarında meydana gelen dalgalanma sürüyor. Resmi olmamakla beraber benzin fiyatlarına akşam saatleriyle birlikte 81 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor. Resmi bir veri olmadığı için zammın miktarı ve zam gelip gelmeyeceği kesinlik taşımıyor. Zam geldiğinde sizlerle paylaşacağız.