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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gece yarısı feci ölüm! Sıcaktan kaçtı, terastan düştü - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Gece yarısı feci ölüm! Sıcaktan kaçtı, terastan düştü

        Muğla'da sıcak hava nedeniyle gece uyumak için çıktığı evinin terasından düşen Fedai Yavuz hayatını kaybetti. Yavuz'un, 3 metre yüksekliğindeki terasında yatarken düştüğü belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 13:07 Güncelleme: 22.07.2024 - 13:07
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        Sıcaktan kaçtı, terastan düştü!
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        Muğla'nın Ula ilçesinde, Fedai Yavuz (54) evinin yanındaki çalılıklarda ölü bulundu.

        DHA'nın haberine göre Yavuz'un sıcak hava nedeniyle gece uyumak için çıktığı evinin terasından düşerek, öldüğü belirlendi.

        ÇALILIKLARIN ARASINDA BULUNDU

        İlçenin Karabörtlen Mahallesi'nde saat 07.30 sıralarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        Bunun üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

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        YATARKEN YERE DÜŞTÜ

        Jandarma, ölen kişinin, bulunduğu çalılık alanın yan tarafındaki 2 katlı evde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Fedai Yavuz olduğun belirledi. 3 ay önce açık kalp ameliyatı olduğu tespit edilen Yavuz’un, sıcak hava nedeniyle çıktığı evinin 3 metre yüksekliğindeki terasında yatarken düşerek hayatını kaybettiği anlaşıldı.

        Savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Fedai Yavuz'un cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #haberler
        #Muğla
        #Fedai Yavuz
        #Son dakika haberler
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