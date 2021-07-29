TDK sözlüğüne göre gecekondu kelimesinin anlamı ve yazılışı merak konusu oldu. İşte Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre gecekondu yazılışı ve kelime anlamı

TDK'YA GÖRE GECKONDU NASIL YAZILIR?

Türk dilini korumak ve yaşatmak adına 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu'nun sözlüklerine ve derlemelerine internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. TDK sözlüklerine göre "gecekondu" birleşik yazılıyor.

Bazı kaynaklarda yer alan "gece kondu" şeklindeki kullanımlar yazım hatasıdır.

TDK sözlüğünde isim kategorisinde yer alan gecekondu sözcüğünün anlamı ise şu:

1. isim İmar ve yapı kanunlarına aykırı olarak başkalarına veya kamuya ait arazi veya arsalar üzerinde toprak sahibinin bilgisi ve rızası olmaksızın acele yapılmış konut, kondu:

"Gecekondunun ışıkları yanıyor ve her şey yolunda görünüyordu." - Osman Aysu

2. isim, mecaz Acele ile yapılıvermiş, derme çatma yapı.