Trafik kazası geçirdi! O gerçekle hayatının şokunu yaşadı 0:00 / 0:00

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İstanbul’da çevirmen olarak çalışan 62 yaşındaki Şehnaz Benoziyo, 2018 yılında Bodrum’da eşinin kullandığı motosikletle yolculuk yaptığı sırada bir çukura girerek kaza yaptılar. Başlangıç aşamasında çok büyük sorun yaşamasa da kısa süre sonra İstanbul’a döndüklerinde ağrıları arttı. Bunun üzerine hastaneye gittiğinde kaburgasının kırıldığını ve akciğerine battığını öğrendi. Tedavi için arka arkaya ameliyat olmak durumunda kalan Benoziyo, şikayetlerinin kısa bir süre sonra tekrarlaması üzerine tekrar hastaneye gittiğinde ise hayatının şokuyla karşılaştı.

AKCİĞER KANSERİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Benoziyo, “Son ameliyatımı yapan doktorum, akciğerimde kitle olduğunu görüp, raporlarımı onkoloji konseyiyle paylaşmış. İkinci bir görüş almak üzere başvurduk, PET CT çekilmesi önerildi. Sonuçlar çıktığında akciğer kanseri olduğumu hatta kemiklere metastaz yaptığını öğrendik. Daha önce yapılan biyopsiden ayrı bir çalışma yapıldı. Doç. Dr. Serkan Çelik, çalışma sonucuna göre immünoterapi tedavisi için uygun olduğuma karar verdi ve tedaviye başladım.”

“HASTALIKLA KAVGA ETMEYİN, ONUNLA BARIŞIN”

“İmmünoterapi tedavisine başladıktan çok sonra doktorlar eşime, tedavi almasaydı yaşam süresi beklentilerinin ne kadar düşük olduğunu söylemiş. Ama çok şükür ki tedaviye yanıt aldık. Üstelik hiçbir yan etki de yaşamadım” diye konuşan Şehnaz Benoziyo, sözlerine şöyle devam etti: “Motorla o çukura girmemiz hayatımı değiştirdi. O olaya kadar doktora bile gitmemi gerektirecek bir hastalığım olmadı. Oldukça sağlıklı bir hayatım olmuştu. Neyse ki şu an da kendimi çok iyi hissediyorum. Hatta yorucu bir iş yapmam gerekiyorsa immünoterapiye geleceğim günü bekliyorum çünkü o günler daha enerjik hissediyorum kendimi. Etrafımdaki insanlara da kanser hastalarına da hep söylüyorum. Bu hastalıkla kavga etmeyin, hastalığınızla barışın. Ancak o zaman tedaviye yanıt alabiliyorsunuz.”

AKCİĞER KANSERİNİN NADİR BİR TÜRÜ

Benoziyo’ya akciğer kanseri tanısı koyan ve immünoterapi tedavisini gerçekleştiren Tıbbi Onkoloji uzmanı Doç. Dr. Serkan Çelik, Şehnaz Hanım’da akciğer kanserinin nadir bir türünün görüldüğünü söyleyerek şu bilgileri verdi: “Şehnaz Benoziyo, 2018’de geçirdiği travma sonrasında kaburgasında bir ağrı hissetmiş. Başka bir hastaneye başvurmuş ve 10 ay takip edilmiş. Bölgede küçük bir kitle zaman içinde büyümüş. Kemiklere ve böbrek üstü bezlerine metastaz yapmıştı. Bize başvurduğunda genel durumu çok iyi değildi. Tekerlekli sandalyeye bağlıydı ve ağrıları çok fazlaydı. Yaşadığı ağrılar ve kullanmak zorunda olduğu ilaçlar nedeniyle zaman zaman bilinç bulanıklığı yaşıyordu ki bugün bile o dönemi çok iyi hatırlamıyor. Genel durumunun kemoterapiye uygun olmadığını düşündük ve immünoterapi için uygunluğunu değerlendirdik ve tetkik sonuçlarına göre etkili olabileceğine karar vererek tedaviye başladık.”

“3 DOZ TEDAVİDEN SONRA YÜRÜMEYE BAŞLADI”

3 haftada bir immünoterapi uygulanan Benoziyo, kemoterapi sonrası görülen ağır yan etkileri de yaşamadığından, kısa sürede genel durumunda iyileşme görüldü. Tedavi sürecinde Şehnaz Hanım’da yalnızca hafif eklem ağrıları ve kaşıntı şikayetleri olduğunu ifade eden Doç. Dr. Çelik, 3 doz tedaviden sonra Benoziyo’nun tekerlekli sandalyeyi bırakıp yürümeye başladığını, çektikleri PET CT ile de tama yakın bir iyileşme tespit ettiklerini vurguladı.

TEDAVİ ÖMÜR BOYU SÜREBİLİR

2018 sonlarında başladıkları immünoterapi tedavisine halen daha devam ettiklerini aktaran Çelik, “Hastamız şu an çok iyi, normal bir yaşam sürüyor. Kanser hastası olduğu anlaşılmıyor. Bizim amacımız da zaten yaşam kalitesini daha iyi hale getirmekti. Tedavimize ilaçtan yanıt aldığımız sürece devam etmeyi planlıyoruz. Yapılan bilimsel araştırmalara göre, bu hastalıkta 3 sene boyunca immünoterapi alıp da, olumlu yanıt alınmaya devam eden hastalarda, ilaca yanıt yüzde 99’a varan oranda devam edebilmektedir. Tedaviyi 3 yıldan sonra hala kullanıyor olmamız Şehnaz Hanım için aslında büyük bir şans ve tedavi ömür boyu devam edecek gibi gözüküyor” dedi.