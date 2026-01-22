Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Geçmeyen öksürük uyarısı! - Haberler | Sağlık Haberleri

        Geçmeyen öksürük uyarısı!

        Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Selin Kuzucu, griple karıştırılabilen ve haftalarca süren 'geçmeyen öksürük' konusunda aileleri uyardı. Dr. Kuzucu, öksürüğün 2-3 haftayı aşması, nöbetler hâlinde gelmesi ve kusma ya da morarma gibi bulguların eşlik etmesi durumunda bu durumun zatürre ile ilişkili olabileceğine dikkat çekti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 11:04 Güncelleme: 22.01.2026 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Geçmeyen öksürük uyarısı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Selin Kuzucu, çocuklarda öksürüğün çoğu zaman basit bir enfeksiyonla başladığını söyleyerek, "Başlayan bu öksürük genellikle birkaç hafta içinde geçmesi gerekir. Ancak öksürüğün 2-3 haftayı aşması, giderek şiddetlenmesi ya da nöbetler hâlinde gelmesi, altta yatan daha ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Bu nedenle ‘geçmeyen öksürük’ mutlaka ciddiye alınmalıdır. Geçmeyen öksürüğün en sık nedenleri arasında zatürre (pnömoni), astım ve bronşiolit yer alır. Bu hastalıkların her biri farklı bulgularla seyreder ve doğru tanı için dikkatli bir değerlendirme gerekir. Pnömoni, akciğer dokusunun enfeksiyonudur. Öksürüğe genellikle ateş, halsizlik, iştahsızlık ve solunum sıkıntısı eşlik eder. Öksürüğün balgamlı hâle gelmesi, gece gündüz devam etmesi ve çocuğun genel durumunun bozulması zatürre açısından uyarıcıdır. Tedavisi geciken olgularda öksürük haftalarca sürebilir” diye konuştu.

        "KURU ÖKSÜRÜK ASTIMI DÜŞÜNDÜRMELİDİR"

        Astımın çocuklarda sık gözden kaçabildiğini belirten Dr. Kuzucu, "Astım, çocuklarda kronik ve tekrarlayan öksürüğün en sık nedenlerinden biridir. Özellikle gece artan egzersizle, soğuk havayla ya da alerjenlerle tetiklenen kuru öksürük, astımı düşündürmelidir. Bronşiolit ise daha çok iki yaş altındaki çocuklarda görülür ve genellikle viral enfeksiyonlara bağlıdır. Akut dönemde hırıltı ve solunum sıkıntısı ön plandayken bazı çocuklarda enfeksiyon sonrası öksürük uzayabilir. Özellikle ağır bronşiolit geçiren bebekler, ilerleyen dönemde uzun süren öksürük ve hırıltı açısından yakından izlenmelidir. Son dönemde Türkiye’de zatürre vakalarında artış olduğuna dair saha bildirimleri ve merkez verileri mevcuttur. Zatürre tedavisinde antibiyotikler kullanılır. Tedaviyle öksürük hemen kesilmeyebilir ancak hastalığın ağırlaşması ve komplikasyonlar önlenir. En etkili korunma yolu ise aşı takvimine uygun aşılanmaktır. Eğer çocukta 2-3 haftayı geçen öksürük, nöbetler hâlinde gelen şiddetli ataklar, nefes darlığı, morarma, kusma, beslenme güçlüğü ya da genel durumda belirgin bozulma varsa gecikmeden bir hekime başvurulmalıdır" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul merkezli 3 ilde tefecilik operasyonu: 21 gözaltı

        İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 21 şüpheli yakalandı. Tefecilerin borcunu ödemesine rağmen iş adamanın elinden 3 daire, 1 dükkan, 1 arsa ile 15 aracını zorla aldıkları iddia edildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vahşet ötesi! Fatma'yı 4 metre sürükledi, üç kez yere vurarak katletti!
        Vahşet ötesi! Fatma'yı 4 metre sürükledi, üç kez yere vurarak katletti!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        2 işçi öldü... 3 engelli çocuk yetim kaldı! Büyük acı!
        2 işçi öldü... 3 engelli çocuk yetim kaldı! Büyük acı!
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        İzmir'de zor anlar! Dere taştı, her yer göle döndü!
        İzmir'de zor anlar! Dere taştı, her yer göle döndü!
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        Sağlık enflasyonu az artar
        Sağlık enflasyonu az artar
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Trump'ın "Barış Kurulu" için imza atması bekleniyor
        Trump'ın "Barış Kurulu" için imza atması bekleniyor
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Galatasaray, Atletico'yu salladı ama yıkamadı!
        Galatasaray, Atletico'yu salladı ama yıkamadı!
        Hastalıklara karşı koruyan kış kahvaltısı
        Hastalıklara karşı koruyan kış kahvaltısı
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması