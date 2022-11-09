Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşte geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler!

People dergisi, 2022 yılının 'Yaşayan En Seksi Erkek' unvanını Amerikalı oyuncu Chris Evans'a verdi. Peki derginin önceki senelerde seçtiği isimlere göz atmaya ne dersiniz? İşte People dergisine göre 1990 yılından günümüze yaşayan en seksi erkekler listesi!

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...

    People dergisi, 1985 yılından beri tanınmış ve ünlü kişiler arasından en seksi erkeği seçiyor.
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...

    Derginin her yıl heyecanla beklenen 'Yaşayan En Seksi Erkek' unvanını bu sene Kaptan Amerika'ya hayat veren ünlü aktör Chris Evans aldı.
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...

     Boston'lı 41 yaşındaki oyuncu, dergiye kapak oldu. Evans, "Yaşlanıp sarktığım günler geldiğinde bu kapağa bakacağım. Adaylar arasına dahil edildiğim için bile kendimi şanslı hissediyorum" dedi.
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...

     Peki derginin 1990 yılından günümüze kadar seçtiği 'Yaşayan En Seksi Erkek'ler listesine göz atmaya ne dersiniz...

     Tom Cruise, 1990
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...

    Patrick Swayze, 1991
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...

    Nick Nolte, 1992
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...

    Brad Pitt, 1995

     
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...

    Denzel Washington, 1996
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...

    George Clooney, 1997
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...

    Harrison Ford, 1998
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...

    Richard Gere, 1999 
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...

    Brad Pitt, 2000
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...

    Pierce Brosnan, 2001
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...

    Ben Affleck, 2002
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...

    Johnny Depp, 2003
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...

    Jude Law, 2004
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...

    Matthew McConaughey, 2005
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...

    George Clooney, 2006
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...

    Matt Damon, 2007
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...

    Hugh Jackman, 2008
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...

    Johnny Depp, 2009
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...

    Ryan Reynolds, 2010
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...

    Bradley Cooper, 2011
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...

    Channing Tatum, 2012
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...

    Adam Levine, 2013
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...

    Chris Hemsworth, 2014 
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...

    David Beckham, 2015

     
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...

    Dwayne Johnson, 2016
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...

     Blake Shelton, 2017
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...

     Idris Elba, 2018
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...

    John Legend, 2019
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...

    Michael B. Jordan, 2020
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...

    Paul Rudd, 2021
  • Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler! Bu yıl Chris Evans seçildi...

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.