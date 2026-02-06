Gediz Ovası sular altında

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinden doğup Manisa'nın Turgutlu, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinden geçerek İzmir Körfezi'ne dökülen Nif Çayı, dün gece başlayıp sabaha kadar aralıksız süren sağanak nedeniyle taştı.

DHA'nın haberine göre Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı ile Aşağıçobanisa mahallelerinde geniş tarım arazileri suyla doldu.

Özellikle üzüm bağlarının zarar gördüğü bölgede çiftçiler sabah saatlerinde bağlarına ulaşmakta güçlük çekti. Taşkın nedeniyle bazı köy yollarında ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, su seviyesinin yükseldiği noktalarda sürücüler, araçlarıyla güçlükle ilerledi. Yere yakın otomobillerin sürücüleri ise ilerleyemeyince geri dönmek zorunda kaldı. Taşkının oluşturduğu manzara havadan ve karadan görüntülendi.

Hacı Haliller Mahallesi'ne gitmek isteyen ve fakat taşan suyun yolu kapatmasıyla geri dönmek zorunda kalan Yasin Akay, "Hacı Haliller Mahallesi'ne gidecektim, geçemedim. Hamzabeyli ve Gümülceli mahallelerinde de yol kapalı. O nedenle dönmek zorunda kadım" dedi.