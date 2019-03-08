Gedizler Evre-2’de 2019 kampanyası başladı

İnşaatı tamamlanan Gedizler Yapı İkinci Evre projesinde enflasyonla topyekün mücadele kapsamında başlayan 2019’un ilk kampanyasında, 2018 yılında başlatılan yüzde 30 indirim, 0,98 kredi oranı ve 120 ay vade ile konut almak isteyenlere fırsatlar sunuluyor.



2+1, 3+1, 4+1 tipi 378 dairenin dairenin yer aldığı proje İstanbul Sancaktepe'de bulunuyor. Gedizler Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Gediz; Evre-2’nin projelendirilmesinde ekonomik ve sosyal detaylar üzerinde hassasiyetle durulduğunu söyledi. Gediz “Projemizi geliştirirken ‘aile yaşamını’ odak olarak benimsedik. Bu kapsamda sosyal alanların doğa ile iç içe olmasına özen gösterdik. Çocukların evin dışında eğlenceli vakit geçireceği sosyal tesisleri yeşil alanlar ve doğa ile bütünleşecek şekilde tasarladık. Diğer taraftan aile bütçesini de ön plana alarak site aidatını minimize edecek sosyal donatılara yer verdik” diye konuştu.



Projedeki ferahlık seviyesinin maksimum seviyede olması için blok izdüşümlerinin hesaplandığına vurgu yapan Reşit Gediz “Emsalin düşük olması, geniş arazi içinde yaşayanların doğa ile bütünleşmesi en üst düzeyde planlanarak blok mesafelerinin 85 ve 110 m olarak gerçekleştirdik” dedi.